Unsere laufende Unter­suchung zeigt: Der Kombi-Kinder­wagen Noxxter von Knorr-Baby ist so gebaut, dass Eltern einen gefähr­lichen Fehler machen können. Um den Sport­wagen­aufsatz korrekt zu befestigen, müssen sie vier Metall­stifte ins Fahr­gestell einklinken. Im Test hörten wir jedoch ein deutliches Einrasten, auch wenn nur zwei Stifte einge­setzt werden. So kann der falsche Eindruck entstehen, der Aufsatz sei fest. Er kippt jedoch – unter Umständen aber erst nachdem das Kleinkind hinein­gesetzt wurde. Ist der Aufsatz so einge­klinkt, dass das Kind nach vorne schaut, kann ein unan­geschnalltes Kind nach hinten aus dem Wagen fallen. Ist er rück­wärts montiert, kann es sich die Arme quetschen.

Markt­aufsicht am Zug

Die Stiftung Warentest hat die Markt­aufsicht des fränkischen Anbieters verständigt. Diese Behörde mit Sitz in Nürn­berg entscheidet, ob der Wagen so weiter vertrieben werden darf. Den kompletten Bericht zum Test von Kombi-Kinder­wagen veröffent­lichen wir in der letzten Februar­woche auf test.de und in der März-Ausgabe von test, die am 23.2.2017 erscheint. Beim letzten Test von Kinderwagen (test 2/2015) hatte nur ein Wagen über­zeugt. Besser schnitten die Buggys in unserem 2016er Test ab: 5 von 15 bekamen die Note gut.