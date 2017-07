Das Video aus dem Test­labor zeigt es eindrucks­voll: Unsere Prüfpuppe fliegt mitsamt dem Auto­kinder­sitz beim frontalen Aufprall nach vorne. Die Sitz­schale hat sich von der sogenannten Isofix-Station gelöst. Genauso dramatische Aufnahmen hatten wir im vergangenen Jahr bei unserem letzten Test gemacht und veröffent­licht. Auf diese Warnung hatte Hersteller Recaro reagiert und seinen Kunden einen kostenlosen Austausch der betroffenen Isofix-Station Recaro Fix angeboten. Nun haben wir das Nach­folgemodell Recaro Smart­Click Base im Crashtest untersucht – und keine Verbesserung fest­gestellt: Die auf der Isofix-Station befestigte Sitz­schale Recaro Optia löste sich und flog in hohem Bogen durch das Prüf­labor. Im realen Unfall­geschehen können sich Kind und andere Mitfahrer dadurch schwer verletzen.

Gravierende Mängel auch bei Kinder­sitz Jané Grand

Unser Test zeigt: Auch der Kinder­sitz Grand der Firma Jané birgt ein hohes Sicher­heits­risiko. Für Kinder bis 18 Kilogramm kann der Sitz mit Isofix einge­baut werden. Diese Verbindung direkt am Sitz rastet bei Gebrauch in die Befestigungs­ösen am Fahr­zeug ein. Doch die Isofix-Haken hielten den enormen Kräften bei unserem Frontalcrash nicht stand und lösten sich.