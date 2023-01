Bis zum 18. Geburts­tag bekommen Eltern in der Regel problemlos Kinder­geld oder die Kinder­frei­beträge. Die Familien­kasse zahlt Kinder­geld bis einschließ­lich des Monats, in dem der 18. Geburts­tag liegt. Danach zahlt sie nur weiter, solange die erwachsenen Kinder studieren, eine Schul­ausbildung oder Lehre absol­vieren. Erst wenn die Ausbildung insgesamt abge­schlossen ist, stoppt die Förderung. Dies gilt auch, wenn ein Kind, wie bei einem dualen Studium, schon einen Berufs­abschluss in der Tasche hat. Endgültig Schluss ist aber im Regelfall mit dem 25. Lebens­jahr.

Wichtig: Alternativ zum Kinder­geld können Sie über das Finanz­amt die Kinder­frei­beträge berück­sichtigen lassen. Diese senken Ihr zu versteuerndes Einkommen und somit die von Ihnen zu zahlende Steuer. Für 2023 gibt es pro Kind und Eltern­teil 3 012 Euro. Oben­drauf kommen je Eltern­teil 1 464 Euro für Betreuung, Erziehung und Ausbildung. Das Finanz­amt prüft bei der Steuererklärung auto­matisch, ob die Entlastung durch die Frei­beträge höher ausfällt als durch das erhaltene Kinder­geld.