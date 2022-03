Leben Mütter oder Väter mit ihren Kindern allein, erhalten sie einen zusätzlichen Entlastungs­betrag von 4 008 Euro pro Jahr. Für jedes weitere Kind bleiben im Jahr 240 Euro steuerfrei. Der Steuerfrei­betrag soll ausgleichen, dass Allein­erziehende einen teureren Hausstand unterhalten, höhere Betreuungs­kosten haben und so steuerlich weniger leistungs­fähig sind als zusammenlebende Ehepaare.

Nur mit Steuerklasse II berück­sichtigt Ihr Arbeit­geber den Entlastungs­betrag direkt bei der Gehalts­abrechnung. Und das geht so: Vom Brutto­gehalt bleiben mit Steuerklasse II zusätzlich 334 Euro pro Monat steuerfrei (1/12 von 4 008 Euro). Für jedes weitere Kind kommen 240 Euro im Jahr, also 20 Euro im Monat, dazu. Ohne Steuerklasse II mindert der Steuerbonus den Gesamt­betrag Ihrer Einkünfte.

Um gleich in den Genuss des Entlastungs­betrags zu kommen, beantragen Sie beim Finanz­amt die Steuerklasse II für Allein­erziehende. Voraus­setzung: Sie leben allein mit Ihren Kindern in einem Haushalt und haben für sie Anspruch auf Kinder­geld.

Den Entlastungs­betrag bekommen Sie allerdings nur, wenn Ihr Kind bei Ihnen gemeldet ist. Das gilt laut Bundesfi­nanzhof selbst, wenn Ihr Spröss­ling in einer eigenen Wohnung lebt (BFH, Az. III R 9/13). Mit der Meldung des Nach­wuchses in der Wohnung wird die Zugehörig­keit zum Haushalt unwiderleg­bar vermutet.

Sie sind verwitwet?

Sind Sie nach dem Tod Ihres Ehepart­ners mit Ihren Kindern allein? Um sich möglichst viel Netto­gehalt zu sichern, bleiben Sie am besten in Steuerklasse III. Falls Sie bislang in Klasse IV oder V waren, wählen sie jetzt Klasse III. Im Todes­jahr Ihres Part­ners und im Jahr danach profitieren Sie so noch vom Ehegatten­splitting. Den Entlastungs­betrag für Allein­erziehende lassen Sie sich als Frei­betrag in Ihre Lohn­steuer­daten eintragen.