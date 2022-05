Betreuung. Lena Lembach und Deniz Eren leben unver­heiratet zusammen, deshalb geben sie ihre Steuererklärungen einzeln ab. Ihre fünf­jährige Tochter Selin besucht halb­tags eine Kita und bleibt an zwei Tagen nach­mittags im Hort. Damit sich in den Kita­ferien im Sommer jemand um das Mädchen kümmert, während Lena und Deniz arbeiten, besucht Selin zwei Wochen eine Ferien­betreuung.

Steuererklärung. Lena und Deniz wollen die Kinder­betreuungs­kosten absetzen. Sie wissen, dass zwei Drittel davon zählen. Der Höchst­betrag von 4 000 Euro steht ihnen je zur Hälfte zu. Die Kosten für Kita und Hort in Höhe von 5 400 Euro hat sich das Paar geteilt. Das ist möglich, weil beide die Betreuungs­verträge mit den Einrichtungen geschlossen haben. Sie rechnen je 2 700 Euro in ihrer Erklärung ab. Deniz schlägt noch 500 Euro für die Ferien­betreuung drauf, die er allein bezahlt hat. Somit fallen bei Lena 1 800 Euro (2/3 von 2 700 Euro) an, bei Deniz 2 133 Euro (2/3 von 3 200 Euro). In der Anlage Kind teilt Lena mit, dass sie 45 Prozent des Höchst­betrags nutzen will. Deniz beantragt in seiner Erklärung 55 Prozent. So berück­sichtigt das Finanz­amt bei beiden die Kosten.