Um pflegebedürftigen Kindern die Teilhabe an der Gesell­schaft zu erleichtern, erhalten sie Unterstüt­zung durch Träger der Einglie­derungs­hilfe. Verantwort­lich sind je nach Bundes­land etwa Jugend- oder Sozial­ämter.

Anspruch auf deren Leistungen haben ­Betroffene nicht auto­matisch durch ihre Behin­derung. Es kommt darauf an, wie stark die Behin­derung auf die Teilhabe an der Gesell­schaft einschränkt. Die Einglie­derungs­hilfe ist verpflichtet, zu beraten und wenn ­nötig zu unterstützen. Sie müssen auch bei Anträgen für Hilfs­maßnahmen, etwa zur Teilhabe an Bildung, helfen.

Beraten müssen sie so, dass leistungsbe­rechtigte Menschen das verstehen können, beispiels­weise in Leichter Sprache. Darüber hinaus müssen die Mitarbeitenden auf ­Angebote der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ und weitere Beratungs­angebote hinweisen. Seit 1. Januar 2024 über­nehmen sogenannte Verfahrens­lotsen in den Jugend­ämtern diese Aufgabe.

Infusion. Elisa darf ihrer Mutter Katja assistieren. In ihrem Kinder­zimmer gibt es dafür eine Station mit medizi­nischer Ausstattung. © Katja Velmans