© plainpicture / St. Grewel

Die jungen Hausbe­wohner machen Lärm, die anderen beschweren sich. Am Ende sind alle Seiten genervt, aber die Kinder meist im Recht. Lachen, weinen, schreien – alle kindlichen Gefühls­regungen sind erlaubt. Auch kindliches Musizieren muss der Nach­bar hinnehmen. Allerdings kann das Recht auf Haus­musik einge­schränkt werden. Die Miet­rechts­experten der Stiftung Warentest erklären, was erlaubt ist – und was nicht.