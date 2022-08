Corona-Regelung. Die Verdoppelung und Erweiterung des Kinder­krankengeldes in der Corona-Zeit gilt auch für die Bundes­beamten, heißt es beim Bundes­gesund­heits­ministerium. Sie erhalten entsprechend bezahlten Sonder­urlaub. Die Rege­lungen für die Landes­beamten bestimmt jedes Bundes­land selbst. So können etwa die Beamten in Thüringen die gleichen Kinder­krankentage in Anspruch nehmen wie gesetzlich kranken­versicherte Beschäftigte.

Übliche Rege­lungen. Ansonsten gilt: Bundes­beamte dürfen laut Verordnung über den Sonder­urlaub für Bundes­beamtinnen, Bundes­beamte, Richte­rinnen und Richter des Bundes (SUrlV) bis zu vier Tagen Sonder­urlaub pro Kind nehmen, wenn es „schwer erkrankt und unter 12 Jahren alt ist“. Einige Verordnungen für Landes­beamte haben diese Rege­lungen unter dem Stich­wort „Urlaub aus persönlichen Gründen“ über­nommen (siehe etwa NRW). Landes­beamte sollten in jedem Fall in die für ihr Bundes­land gültige Verordnung schauen.

Tipp: Steht nichts zum Sonder­urlaub im Arbeits­vertrag, lohnt es sich, in den Betriebs­ver­einbarungen oder im Tarif­vertrag nach­zusehen. Für Landes­beamte gelten die Sonder­urlaubs­ver­ordnung beziehungs­weise die Sonder­urlaubs­bestimmungen der Bundes­länder. Wer unsicher ist, kann in der Personal­stelle oder beim Betriebsrat nach­fragen – am besten, bevor das Kind zum ersten Mal krank wird.