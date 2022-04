Kritische Keime keine Seltenheit 2020 wiesen laut dem Zoonosen-Monitoring des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Lebens­mittel­kontrolleure in Deutsch­land in 22 von 242 Weizenmehl­proben Keime aus der Gruppe der Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (Stec) nach. Ganz bestimmte Stec – Enterohämorrhagische E. coli, kurz Ehec – können zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden mit Durch­fall verursachen oder das hämolytisch-urämische Syndrom, das bei empfindlichen Menschen wie kleinen Kindern zum Beispiel zu Nieren­versagen oder Blut­gerinnungs­störungen führen kann.

Vorkommen von Ehec in Mehl wahr­scheinlich Auch 2018 hatte die amtliche Lebens­mittel­über­wachung in 15 Prozent von Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl­proben kritische Keime nachgewiesen: 50 von 328 Proben waren positiv, so das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Die Keime, die die deutschen Über­wachungs­behörden in den untersuchten Mehl­proben fanden, können mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Das BfR schließt daraus, „dass auch in Deutsch­land das Vorkommen von hoch­pathogenen Ehec-Varianten in Mehl wahr­scheinlich ist“.

Roher Keksteig als Übel­täter In der Vergangenheit war es vor allem in Nord­amerika zu Krank­heits­ausbrüchen gekommen. In den USA und Kanada spielte der Verzehr von rohem Keksteig in vielen Erkrankungs­fällen eine Rolle. Rohen Keksteig gibt es bei uns abge­packt zu kaufen oder als Trend­lebens­mittel mit dem Namen Cookie Dough. Dabei wird roher, süßer Teig in kleinen Portionen verkauft – ähnlich wie Eis. Laut BfR werden in Deutsch­land aber „kommerziell vertriebene Keksteige/Keksteigrühr­mischungen für den Rohverzehr mit pasteurisiertem Mehl hergestellt.“ Pasteurisiert bedeutet wärmebehandelt – ob das ausreicht, um Keime wirk­sam zu bekämpfen, darüber sei wenig bekannt.

Wild und Dünger können Keime ins Getreide bringen E. coli in Lebens­mitteln sind normaler­weise ein Hinweis auf Verunreinigungen mit Fäkalien. Das Bundes­institut für Risiko­bewertung hält es für wahr­scheinlich, dass die Stec schon auf dem Acker ins Getreide einge­tragen werden. Das könne zum Beispiel durch organischen Dünger oder bei der Bewässerung passiert sein – oder durch Wieder­käuer wie Rehe und Hirsche, bei ihnen kommen Stec natürlicher­weise im Darm vor. In den Mühlen könnten sich die Keime zudem auf andere Chargen verteilen.

Stec-Bakterien über­leben auch widrige Umstände Stec-Bakterien vermehren sich bei Temperaturen zwischen 8 und 45 Grad Celsius. Sie können problemlos Trockenheit und Minus­temperaturen wochen- bis monate­lang über­leben. Bei Labor­versuchen fiel auf, dass einige Stec-Stämme in getrock­neten Lebens­mitteln selbst bei Temperaturen von 70 Grad Celsius über fünf Stunden nicht abstarben. „Dieser Effekt ist auch beim Über­leben in Mehl wahr­scheinlich“, schluss­folgert das BfR. Die klassischen Hitze­regeln für Lebens­mittel – also mindestens zwei Minuten im Kern bei 70 Grad erhitzen – gelten unter diesen Bedingungen nicht.

Beruhigend: Backen nach gängigen Rezepten tötet Bakterien Back­fans können dennoch beruhigt sein: „Das Backen von Mehl­produkten nach gängigen Rezepten und Herstel­lervorgaben ist nach aktuellem Kennt­nisstand geeignet, die Bakterien abzu­töten“, so das BfR. Auch von Brötchen, die vor dem Verkauf mit etwas Mehl bestäubt werden, gehe keine Gefahr aus, erklärte das BfR auf Anfrage von test.de. Die Mehlmenge sei sehr gering und damit auch die Wahr­scheinlich­keit, dass die Mindest­anzahl von Keimen für eine Infektion erreicht werde. Tipp: Die Stiftung Warentest gibt regel­mäßig Tipps zum Backen – beispiels­weise wie Brot mit und ohne Hefe gelingt oder wie hausgemachte Brötchen glücken.

Im Test war Mehl meist unauffäl­lig Ebenfalls gut zu wissen: In einem aktuellen Test von 28 Vollkornmehlen fanden unsere österrei­chischen Partner vom Verein für Konsumenteninformation keine Stec. Sie untersuchten die 11 Weizen-, 13 Dinkel- und 4 Buch­weizenmehle neben Stec auf Schimmelpilzgifte und wurden fündig: Alle enthielten Deoxynivalenol – die Werte lagen jedoch mit einer Ausnahme unter den gesetzlich fest­gelegten Höchst­gehalten. Ein akutes oder lang­fristiges Gesund­heits­risiko besteht laut unserer österrei­chischen Part­ner­organisation nicht. Auch nicht beim Konsum des Ausreißers, dem Voll­korn­weizenmehl von Fini‘s Feinstes. Hier­zulande wird es nicht verkauft. Tipp: Einige der empfehlens­werten Mehle sind auch in Deutsch­land erhältlich: Weizenmehl von Alnatura, dmBio und Spiel­berger Mühle, Dinkelmehl von Alnatura und dmBio, Buch­weizenmehl von Bauck­hof und dmBio.

Haferflocken und Müsli unkritisch Müsli-Fans müssen aber normaler­weise nicht fürchten, dass Haferflocken und anderes Getreide für den kalten Verzehr mit den Keimen belastet sind. Das Bundes­institut für Risiko­bewertung (BfR) teilte uns auf Anfrage mit, dass diese Zutaten in der Regel bei der Herstellung gedämpft würden. Die feuchte Hitze reiche nach aktueller Kennt­nis aus, Stec-Keime abzu­töten. Haferflocken trocknen zudem oft noch zwischen 20 Minuten und 2 Stunden bei 80 Grad Celsius – Fachleute sprechen von Darren. Laut BfR sind bisher keine Ausbrüche mit Stec in Müsli oder Haferflocken bekannt. Tipp: Wenn Sie Müsliflo­cken aus ganzen, nicht erhitzten Körnern selbst herstellen, sollten Sie diese sicher­heits­halber erhitzen.