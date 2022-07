Eine der Schwierig­keiten für Black Pine Capital besteht darin, die Geschädigten über­haupt ausfindig und ihnen nach all den Jahren glaubhaft zu machen, dass die Österreicher redliche Absichten verfolgen. Auch bei Finanztest fragten Lese­rinnen und Leser, ob die Firma vertrauens­würdig sei. Daniel Bergner, Geschäfts­führer vom Verband der Insolvenz­verwalter und Sach­walter (VID), bestätigt, dass das Angebot seriös wirkt. Ehemalige Kaupthing-Kunden könnten sich auch selbst um die Abwick­lung kümmern. „Wem das zu umständlich ist, der kann solche Dienst­leistungen in Anspruch nehmen.“

Platz­hirsch wickelt ab

Nachdem Black Pine Capital den Geschädigten die Ansprüche abge­kauft hat, wendet sich die Firma an die Epiq Bank­ruptcy Solutions in New York. Dieses Unternehmen steuert die Kaupthing-Abwick­lung und ist in diesem Geschäfts­feld ein Platz­hirsch. Epiq über­nahm beispiels­weise auch die Restrukturierung von Lehman Brothers, deren Insolvenz im September 2008 den Höhe­punkt der Finanz­krise markierte.