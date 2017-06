Kauf­männisches Wissen – in allen Branchen gefragt

Ob bei Banken und Versicherungen, in Industrie und Hand­werk oder im Groß- und Einzel­handel – kauf­männisches Know-how ist in allen Branchen gefragt. Fast in jeder Abteilung eines Unter­nehmens haben Mitarbeiter Aufgaben kauf­männischer bzw. betriebs­wirt­schaftlicher Art zu erledigen. Wer einen kauf­männischen Beruf gelernt hat und die Karriereleiter nach oben steigen oder gar eine Führungs­position über­nehmen möchte, muss sich in der Regel weiterbilden, um einen höheren Abschluss – etwa zum Betriebs­wirt – zu erlangen. Aber auch Nicht-Kauf­leute können ihren Markt­wert mit einem betriebs­wirt­schaftlichen Abschluss erhöhen.