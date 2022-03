Extreme Regenfälle, Sturz­fluten, Explosionen, Groß­brände, Bombenfunde, Amokläufe – die Liste möglicher Gefahren für die Bevölkerung ist lang. Hoch­wasser-Katastrophen wie die im Ahrtal im Juli 2021 lassen sich vor ihrem Eintritt voraus­sagen, andere Ereig­nisse wie die Explosion in einer Lever­kusener Müll­verbrennungs­anlage ebenfalls im Juli 2021 erfordern eine schnelle Information der Bevölkerung im Nach­hinein.

Ein Weg dafür können Warn-Apps sein. Die Stiftung Warentest stellt im Folgenden einige Apps vor, die in Deutsch­land Warnmeldungen zu allgemeinen Gefahren für die Bevölkerung verschi­cken oder Wetter­vorhersagen und Pegel­stände darstellen. Wir haben Nina, Katwarn, Biwapp, WarnWetter und Meine Pegel jeweils in der Android- und iOS-Variante herunter­geladen und uns die Funk­tionen angeschaut. Ein voll­ständiger Test der Apps ist nicht möglich, da wir Warnungen, die die Sicherheit der Bevölkerung betreffen, weder produzieren wollen noch dürfen.

Die als Cell Broad­cast bezeichnete Technik funk­tioniert so, dass jeder, der sich in einem bestimmten Gebiet aufhält, im Katastrophenfall auto­matisch eine Warnmeldung aufs Handy erhält, egal ob er das neueste Smartphone oder ein altes Tasten­handy nutzt. Andere Länder wie die USA, Kanada oder die Nieder­lande nutzen das System bereits erfolg­reich.

Was sind die Vorteile von Cell Broad­cast?

Im Gegen­satz zu App-Benach­richtigungen, die an jedes Gerät einzeln verschickt werden müssen, wird eine Nach­richt per Cell Broad­cast ähnlich wie ein Radio­signal an alle Geräte in einer Mobil­funk­zelle vers­endet. Das funk­tioniert in der Regel auch in über­lasteten Netzen, weil die Daten­menge sehr klein ist. Außerdem ist keine Installation einer App nötig. Selbst sehr alte Handys können diese Nach­richten empfangen.