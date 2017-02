Kamera: Yi M1 – was kann die erste chinesische Systemkamera?

© Stiftung Warentest 670 Euro für Gehäuse und zwei Objektive: die M1 von Yi. © Stiftung Warentest

Seit Jahr­zehnten werden in China Kameras gefertigt — aber erst kürzlich hat ein chinesischer Anbieter eine eigene Systemkamera auf den Markt gebracht. Der Anbieter heißt Yi, sein Premierenmodell M1. Wir haben die M1 im Set mit zwei Objektiven getestet. test.de erläutert, was Hobby­fotografen von dem chinesischen Neuling erwarten können — und was nicht.