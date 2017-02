Kaffee-Mix-Pulver: Zuckerbombe aus dem Tütchen

© Stiftung Warentest Stark gesüßt. 3-in-1- Kaffee­pulver enthält extrem viel Zucker.

Pulver in die Tasse, heißes Wasser drüber – fertig. Viele lieben es, Kaffee schnell und einfach zuzu­bereiten. Der Jahres­umsatz mit löslichen Kaffee­pulvermischungen stieg laut Deutschem Kaffee­verband im Vergleich zu 2014 kräftig. Ein Mix aus Instant­kaffee und Kaffee­weißer heißt auf den Packungen häufig „2 in 1“, ist auch Zucker dabei, heißt er „3 in 1“. Unsere tsche­chische Part­ner­organisation dTest hat die Instantpulver unter die Lupe genommen.