Zu Hause sparen, im Büro schön aufwärmen – das wird in diesem Winter nur teil­weise klappen. Die Bundes­regierung hat Arbeit­gebern kurz­fristige Energiesparmaß­nahmen auferlegt. Sie gelten seit 1. September 2022 für zunächst sechs Monate und regeln unter anderem die Temperatur in Arbeits­räumen.

Recht­liche Grund­lage Wie warm ein Arbeits­platz zu sein hat oder wie kalt er sein darf, ist in Deutsch­land klar geregelt. Den „Tech­nischen Regeln für Arbeits­stätten“ (ASR A3.5) der Bundes­anstalt für Arbeits­schutz und Arbeits­medizin (BAuA) zufolge müssen Arbeits­räume eine „gesundheitlich zuträgliche Temperatur“ haben. Für leichte, über­wiegend sitzend verrichtete Tätig­keiten heißt das normaler­weise eine Mindest­temperatur von 20 Grad, die gewähr­leistet sein muss. Werden mittel­schwere Tätig­keiten im Laufen oder stehend erledigt, wie in Sicher­heits- oder Reinigungs­berufen, reichen 17 Grad. Wer körperlich schwerer Arbeit nachgeht und beispiels­weise Lasten heben muss, braucht mindestens 12 Grad am Arbeits­platz.

Neue Grenz­werte Mit der neuen Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurz­fristig wirk­same Maßnahmen (EnSikuMaV) ist es Arbeit­gebern über­gangs­weise gestattet, die Mindest­temperatur zum Teil um 1 Grad zu unter­schreiten. Die Arbeit im Büro dürfte damit auch bei 19 Grad verrichtet werden. Von der Verordnung ausgenommen sind schwere Tätig­keiten, bei denen die Mindest­temperatur bei 12 Grad bleibt. Auch für Pausen-, Bereit­schafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen ändert sich nichts. Hier sind weiterhin mindestens 21 Grad vorgeschrieben. Bei Wasch­räumen mit Duschen ist eine Luft­temperatur von 24 Grad Pflicht.

Öffent­liche Gebäude Während private Unternehmen die Mindest­temperatur in diesem Winter auf 19 Grad begrenzen dürfen, aber es ihren Beschäftigten durch­aus auch wärmer machen können, darf diese Grenze in öffent­lichen Gebäuden nicht über­schritten werden. In amtlichen Büros herr­schen in der aktuellen Heiz­periode also grund­sätzlich maximal 19 Grad. Gemein­schafts­flächen, die nicht für den Aufenthalt von Personen bestimmt sind, unterliegen sogar einem Heiz­verbot. Gemeint sind damit Eingangs­hallen, Treppenhäuser, Flure oder Lagerräume. Geheizt werden dürfen diese nur, wenn Schäden am Gebäude oder der darin befindlichen Technik verhindert werden. Von der Verordnung ausgenommen sind medizi­nische Einrichtungen, Schulen und Kitas.