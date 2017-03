Mehr als 500 000 Unitymedia-Kunden schauen noch analoges Kabel-TV

Unitymedia ist neben Vodafone und Tele Columbus einer der drei großen Kabelnetz­betreiber in Deutsch­land und hat Kunden in Baden-Württem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen. Etwa zehn Prozent der Unitymedia-Kunden in diesen drei Bundes­ländern schauen nach Angaben des Unter­nehmens bisher noch analoges Kabel­fernsehen, das sind mehr als eine halbe Million Haushalte. Unitymedia empfiehlt seinen Kunden, „bald­möglichst“ auf digitalen Empfang umzu­steigen.