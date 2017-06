Der Bezahlkarten­anbieter Payment Solution befindet sich im vorläufigen Insolvenz­verfahren. Die Firma betreibt unter anderem das Bezahlkarten­system Justpay in Fußball­stadien wie der Commerz­bank-Arena (Eintracht Frank­furt), dem Olympia­stadion (Hertha BSC) und dem Fritz-Walter-Stadion (1. FC Kaisers­lautern). test hatte im Februar 2015 über die Plastikkärt­chen berichtet ( Bezahlkarten im Fußballstadion: Wie einige Bundesliga-Vereine ihre Fans verprellen). Nur damit konnten die Stadion­besucher Bock­wurst und Bier bezahlen. Die Karte mussten sie vorher gegen Bargeld mit Guthaben laden. Rest­guthaben gab es an speziellen Kassen zurück. Wer sein Guthaben auf der Bezahlkarte an den letzten Spiel­tagen der Saison nicht einlösen konnte, kommt momentan nicht an sein Geld heran. Auch bei Karten, die per Post einge­schickt werden, erfolgt bis auf Weiteres keine Auszahlung, teilte der Insolvenz­verwalter mit. Es werde angestrebt, das Unternehmen zu sanieren und den Geschäfts­betrieb weiterzuführen. Eine Entscheidung falle vermutlich im Juli.