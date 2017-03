Vertrags-Rechts­schutz für einmalig bis zu 34,50 Euro

Über JurBuy.de können Ebay-Käufer inner­halb von 24 Stunden nach Kauf eine Rechts­schutz­versicherung für dieses Produkt abschließen. Kommt es zum Streit, etwa weil die Ware beschädigt geliefert wird oder sie sich später als mangelhaft heraus­stellt, bekommt der Ebay-Käufer eine Anwalts­beratung im Wert von bis zu 250 Euro bezahlt. Wird eine Klage gegen den Verkäufer nötig, über­nimmt die Versicherung bis zu 30 000 Euro der Verfahrens­kosten. In diesem Fall trägt der Jurbuy-Kunde allerdings einen Selbst­behalt in Höhe von 50 Euro. Der Versicherungs­beitrag für Jurbuy orientiert sich am Kauf­preis. Hat die Ware 500 Euro gekostet, kostet der Schutz einmalig 5,90 Euro. Beim Kauf­preis von 20 000 Euro kostet der Schutz 34,50 Euro.