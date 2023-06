Zum ersten Mal in der 44-jährigen Geschichte unseres Nach­wuchs­wett­bewerbs hat die Stiftung Warentest in einer Kategorie mehrere Arbeiten mit dem ersten Platz gekürt. Die Jury entschied sich dafür, da die Tests von torf­freier Aussaaterde und Windeln in der Bewertung gleich­auf lagen. In der Kategorie Dienst­leistungs­test vergab die Jury diesmal nur zwei Preise, da die beiden prämierten Arbeiten deutlich über dem Niveau der restlichen Einsendungen lagen.

Feierliche Sieger­ehrung mit Ministerin Die Stiftung Warentest hat die besten Nach­wuchs­teste­rinnen und Nach­wuchs­tester nun mit einer feierlichen Sieger­ehrung in Berlin gewürdigt. Auch Steffi Lemke, Bundes­ministerin für Verbraucher­schutz und Schirmherrin von „Jugend testet“ gratulierte den Gewinner­teams in ihrer Ansprache persönlich.

Vorstand lobt kritisches Konsumverhalten Hubertus Primus, Vorstand der Stiftung Warentest, begleitet den Wett­bewerb bereits seit Jahr­zehnten. Er sagt: „44 Jahre Jugend testet: Die Ideen­vielfalt der Jugend­lichen und die Akribie bei der Umsetzung ihrer Tests begeistern uns immer wieder aufs Neue. Ob es damals das Lege­verhalten von mit Popmusik beschallten Hühnern oder heute die Schaum­stabilität von Hafermilch und Co. ist – über die Jahr­zehnte gibt es kaum etwas, was die Jugend­lichen nicht getestet haben. Was kritisches Konsumverhalten betrifft, macht den Teilnehmenden unseres Wett­bewerbs jedenfalls niemand mehr etwas vor.“