Jugend testet 2022 Diese Tests schaffen es an die Spitze

1234 oder der Name des Haustiers – unsichere Pass­wörter sind ein Problem, berichtet Noah Schuster. Pass­wort­manager helfen, sichere Pass­wörter zu erstellen und zu verwalten. Zehn solcher Programme hat der Schüler aus Abtsg­münd in Baden-Württem­berg analysiert, für seinen Test programmierte er sogar eigens eine Software. Die Programmier­sprache Python hat er sich selbst beigebracht. Bemerkens­wert: Die meisten Urteile sind denen aus unserem aktuellen Passwortmanager-Test sehr ähnlich.

Führer­schein-Apps (Platz 2): Praktisch für die Theorie

Qualität muss nicht immer etwas kosten – zu diesem Ergebnis kommt Johannes Engbert aus dem baden-württem­bergischen Künzelsau. Er testete Apps, mit denen sich Fahr­schüle­rinnen und Fahr­schüler auf die theoretische Prüfung vorbereiten können, eine Alternative zu Fragebögen in Papierform. In Sachen Struktur, Design, Funk­tionen und Benutzerfreundlich­keit schnitt eine kostenlose App am besten ab. Mit ihr ist der 18-Jährige gleich durch­gestartet. Er macht aktuell seinen Motor­radführer­schein.