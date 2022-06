Jobkündigung und Abfindung Was tun, wenn die Kündigung kommt?

Kündigungen, egal ob frist­los oder ordentlich, unterliegen strengen Regeln und sind nicht immer recht­mäßig. Wer schnell einen Anwalt einschaltet, kann vor Gericht Kündigungs­schutz­klage einreichen. So entschieden Gerichte in der Vergangenheit.

Rauchen nur in der Pause Rauchen während der Arbeits­zeit kann trotz lang­jähriger Betriebs­zugehörig­keit zur Kündigung ohne Abmahnung führen. Eine 60-jährige Mitarbeiterin eines Jobcenters scheiterte mit ihrer Klage gegen ihre Kündigung. Sie hatte inner­halb von sieben Arbeits­tagen mindestens 28 Ziga­retten­pausen gemacht, ohne sich dafür von der Arbeits­zeit­erfassung abzu­melden. Die Frau hielt die Kündigung für zu hart. Sie hatte versprochen, in Zukunft nur noch unbe­zahlt zu rauchen. Die Pflicht zum so genannten „Ausstempeln“ gelte aber erst zwei Jahre und werde von der Kollegschaft nicht so eng gesehen, argumentierte sie. Das Landes­arbeits­gericht in Erfurt bewertete ihr Verhalten als Arbeits­zeit­betrug und einen besonders schwerwiegenden Vertrauens­bruch. Immerhin: Die frist­lose außer­ordentliche Kündigung war nach über 30 Jahren Betriebs­zugehörig­keit unwirk­sam. Die verhaltens­bedingte ordentliche Kündigung gehe allerdings wegen der fortgesetzten Verstöße auch ohne vorherige Abmahnung in Ordnung, entschied das Gericht in Thüringen.

Landes­arbeits­gericht Thüringen, Urteil vom 03.05.2022

Aktenzeichen: 1 Sa 18/21

Frisierte Abrechnung recht­fertigt Kündigung Wer seine Gehalts­nach­weise fälscht, um etwa an Kredite oder Wohnungen zu kommen, kann von seiner Firma ­frist­los gekündigt werden. Ein Kundenbe­rater eines Mobil­funk­unter­nehmens wollte ein Wohn­haus kaufen und nahm dafür einen Kredit auf. Um ihn zu erhalten, fälschte er seine Gehalts­abrechnungen, die nun 4 440 Euro statt der tatsäch­lichen 2 500 Euro Brutto-Monats­einkommen auswiesen. Als der Chef davon Wind bekam, kündigte er dem Mitarbeiter frist­los. Der reagierte mit einer Kündigungs­schutz­klage. Er ­bean­standete, dass sein außer­dienst­liches Verhalten kein Kündigungs­grund sei; schließ­lich habe das Unternehmen keinen Schaden genommen. Das Landesarbeits­gericht entschied zugunsten des Arbeit­gebers: Das Fälschen der Abrechnungen habe das Vertrauens­verhältnis zum Arbeitnehmer zerstört. Insbesondere seine Tätig­keit als Kundenberater, zu der auch das Aufsetzen und Prüfen von Verträgen gehöre, sei ihm nicht mehr zuzu­muten.

Landes­arbeits­gericht Hamm, Urteil vom 19.08.2021

Aktenzeichen: 8 Sa 1671/19

Mangelndes Eng­lisch als Kündigungs­grund Fehlende Fremd­sprachenkennt­nisse können eine personenbe­dingte Kündigung recht­fertigen – aber nur, wenn die Fremd­sprache für die Tätig­keit zwingend erforderlich ist und nicht nur wünschens­wert. So urteilte das Landes­arbeits­gericht Köln. Einer Buch­halterin war nach einer Umstrukturierung im Betrieb wegen mangelnder Eng­lisch­kennt­nisse gekündigt worden. Ihre zu erledigenden Aufgaben hatten sich nicht verändert. Ihr würden nun allerdings Eng­lisch­kennt­nisse in Wort und Schrift fehlen, argumentierte ihr Chef.

Die Richter sahen dies anders. Da die Geschäfts­sprache der Firma nicht Eng­lisch ist, sei es für das Arbeits­verhältnis nicht zwingend erforderlich, Eng­lisch in Wort und Schrift zu beherr­schen. Außerdem habe die Frau jahre­lang eine Stelle im Betrieb inne­gehabt, deren Anforderungs­profil gute Eng­lisch­kennt­nisse voraus­setzten, ohne dass es nennens­werte Probleme gab.

Landes­arbeits­gericht Köln, Urteil vom 14.03.2019

Aktenzeichen: 6 Sa 489/18

Keine Kündigung wegen häufiger Krankheit Häufige krank­heits­bedingte Fehl­zeiten eines Mitarbeiters allein reichen nicht für eine Kündigung. Nötig ist die Prognose, dass er auch in Zukunft besonders krank­heits­anfäl­lig ist. Dabei kommt es nicht nur auf die Fehl­zeiten an, sondern auch auf deren Grund. Krankheiten, die in der Regel verheilen, recht­fertigen keine negative Prognose.

Landes­arbeits­gericht Meck­lenburg-Vorpommern, Urteil vom 07.03.2017

Aktenzeichen: 2 Sa 158/16

Rachekündigung ist nicht zulässig Kündigt ein Arbeitnehmer, ist das kein Grund für den Arbeit­geber, seiner­seits eine Kündigung mit kürzerer Frist ­auszusprechen. In einem vom Arbeits­gericht Siegburg entschiedenen Fall hatte ein Beschäftigter sein Arbeits­verhältnis am 22. Januar 2019 zum 15. April 2019 gekündigt. Darauf­hin kündigte der Arbeit­geber dem Angestellten zum 28. Februar 2019. Grund dafür war der „Abkehr­wille“ des Angestellten. Dieser klagte ­gegen die Kündigung. Zu Recht, so das Gericht. Dass der Arbeitnehmer von sich aus gehen wolle, recht­fertige grund­sätzlich keine arbeit­geberseitige Kündigung.

Arbeits­gericht Siegburg, Urteil vom 17.07.2019

Aktenzeichen: 3 Ca 500/19

