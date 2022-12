Online-Check: Ist Ihre Anlagegesell­schaft säumig?

Worum gehts? Sie haben ab Juli 2012 Geld in Form einer Vermögens­anlage mit Verkaufs­prospekt angelegt, zum Beispiel über Genuss­rechte, nach­rangige Darlehen oder Bürger­wind­parks? Mithilfe unserer Jahresabschluss-Datenbank können Sie heraus­finden, ob die Jahres­abschlüsse Ihrer Anlagegesell­schaft zu denjenigen gehören, deren Abschlüsse für 2019 bis 2021 spät (mehr als sechs Monate nach Geschäfts­jahres­ende) oder gar nicht im elektronischen Bundes­anzeiger (unternehmensregister.de) bis 4. Oktober 2022 abruf­bar waren.

Wie funk­tionierts? Sie können in unserer Datenbank in der Suchmaske links oben nach dem Namen der Gesell­schaft suchen, die Ihre Geld­anlage heraus­gegeben hat. Mit dem Begriff „Anbieter“ ist in diesem Fall nicht die Anbieterin im formal­juristischen Sinn, sondern die jeweilige Emitten­tin gemeint.

Hat sich der Name der Emitten­tin geändert, finden Sie den neuen Namen in einer Liste unter­halb der Suchmaske. Klicken Sie im Ergeb­nisfeld den Namen der Emitten­tin, erhalten Sie weitere Informationen im Über­blick. Wir haben bei den Unternehmen nach den Gründen für Verzögerungen gefragt. Sofern wir Antworten erhielten, finden Sie diese beim jeweiligen Daten­bank­eintrag.

Was fehlt? Aus Kapazitäts­gründen haben wir uns in dieser Unter­suchung auf Vermögens­anlagen mit Verkaufs­prospekt beschränkt. Vermögens­anlagen über Schwarm­finanzierungen sind daher nicht in der Liste enthalten.