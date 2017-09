Isoglukose: Neue Konkurrenz für Rübenzucker

Zucker aus der Rübe bekommt neue Konkurrenz: Ab Oktober fallen EU-Handels­beschränkungen für den preis­werteren Isoglukosesirup, der vorrangig aus den USA kommt und aus Stärke, meist Mais­stärke hergestellt wird. Bislang durfte der Anteil des Flüssigsüßers am EU-Zuckermarkt nicht über 5 Prozent liegen. Isoglukose ist wegen des hohen Gehalts an Frucht­zucker umstritten. Wer viel aufnimmt, speichert ihn in der Leber als Fett – das Risiko für Fett­leber und Diabetes kann steigen. Ob die Industrie Rezepturen ändert, bleibt abzu­warten.

