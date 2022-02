Eine dubiose Invest Area LTD wirbt auf der Internetplatt­form Inve­starea.com mit dem Logo der Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin). Die Firma hat aber keine Lizenz zum Betreiben von Bank­geschäften und ist nicht bei der Aufsicht gelistet, warnt die Bafin. Weitere Logos von Aufsichts­behörden wie das der „MFA Markets Financial Authority“ oder der „Swiss SFINS“ erweckten den falschen Eindruck, dass die Invest Area LTD in Groß­britannien und in der Schweiz beaufsichtigt werde. Wir setzen die Firma auf unsere kostenlos abruf­bare Warnliste.