Ja. Dass sich Fett­depots abbauen lassen, legen Tier-, aber auch erste Human­studien nahe. Laut Deutschem Institut für Ernährungs­forschung (DIfE) haben Studien an Mäusen etwa gezeigt, dass Intervall­fasten das Fett in Leber und Bauch­speicheldrüse reduziert. Das könnte auch Menschen zugute kommen. Sobald ihr Fett­gewebe über­fordert ist, lagern etwa Überge­wichtige Fett in Organen ein. Das macht diese anfäl­lig für Erkrankungen.

Viele Befür­worter des Intervall­fastens berufen sich auf eine Mausstudie, an der Forscher vom Salk Institute for Biological Studies und der Universität Kalifornien in San Diego beteiligt waren. Die Tiere bekamen täglich eine Stan­dard­menge Futter: Eine Gruppe konnte ununterbrochen fressen, die andere nur acht Stunden am Tag. Nach 18 Wochen waren diejenigen Mäuse, die täglich eine große Fress­pause einlegen mussten, deutlich schlanker und fitter als die Vergleichs­gruppe. Bei vielen der Rund-um-die-Uhr-Fresser waren etwa die Leber­fett- und Entzündungs­werte erhöht.

