Ihr DSL-Anschluss soll 50 Megabit pro Sekunde schnell sein, fühlt sich aber eher lahm an? Dann empfiehlt es sich, die Geschwindig­keit zu messen, um von Ihrem Internet-Provider gegebenenfalls Geld zurück­zubekommen. Die Bundes­netz­agentur (BNA) bietet dafür auf ihrer Webseite breitbandmessung.de verschiedene Verfahren an.

Wer es genau wissen will, kann sich gratis die Mess-App der BNA herunter­laden und auf seinem Mac oder PC installieren. In der App gibt man Internetanbieter und Tarif ein und bekommt dann ange­zeigt, wie nah der Anschluss an der versprochenen Geschwindig­keit ist. Es lohnt sich, diese Messung ein paar Mal zu wieder­holen. Wenn Sie immer wieder fest­stellen, dass Ihr Anschluss deutlich lang­samer ist als versprochen, können Sie in der App eine umfang­reiche Mess­kampagne starten.

Mess­kampagne über fünf Tage

Eine solche Mess­reihe läuft über mindestens fünf Tage und umfasst insgesamt 30 Messungen. An drei Tagen wird jeweils zehnmal gemessen, zwischen den Mess­tagen liegt jeweils mindestens ein Tag Pause. Um belast­bare Ergeb­nisse zu liefern, müssen einige Voraus­setzungen erfüllt sein. So muss der Rechner, auf dem die App läuft, direkt per Lan-Kabel mit dem Router verbunden sein – schließ­lich soll der Internet­anschluss gemessen werden, nicht das WLan. Auch ist für die Dauer der Messung das WLan am Router abzu­schalten, damit währenddessen keine anderen Geräte Daten­verkehr verursachen. Lästiger­weise muss man all das vor jeder der 30 Messungen erneut per Mausklick bestätigen.

