Auf den Forderungs­schreiben war schon mal ein Piktogramm mit stilisierten Gefäng­nis-Gitters­täben, die Forderungen oft dubios und die Gebühren hoch: Die Euro Collect GmbH aus Monheim ist vielen Verbrauchern in schlechter Erinnerung. Zuletzt machte das Unternehmen Schlagzeilen, als es höchst zweifelhafte Forderungen von probenheld.de geltend machte, einem Angebot, bei dem viele Verbraucher unver­sehens hohe Gebühren zahlen sollten, nachdem sie Interesse an Waren- und Dienst­leistungs­proben signalisiert hatten. Damit ist es jetzt vorbei. Die Inkassolizenz ist zumindest vorläufig weg. test.de erklärt die Rechts­lage und gibt Betroffenen Tipps.

Der Präsident des Ober­landes­gerichts Düssel­dorf widerrief die Registrierung der Euro Collect GmbH im Rechts­dienst­leistungs­register wegen „...dauer­haft unqualifizierter Rechts­dienst­leistungen“ und ordnete die sofortige Voll­ziehung an. Das Ober­verwaltungs­gericht in Münster bestätigte jetzt: Der Entzug der Inkassolizenz darf trotz Wider­spruch und Klage des Unter­nehmens dagegen sofort voll­zogen werden. Die Maßnahmen werden sich wahr­scheinlich als recht­mäßig erweisen, glauben die Ober­verwaltungs­richter. Ober­verwaltungs­gericht für das Land Nord­rhein-West­falen , Beschluss vom 24.05.2023 Aktenzeichen: 4 B 1590/20 Gleich­wohl nennt sich die Euro Collect GmbH auch jetzt noch als seit 2014 registriertes „...Inkasso­dienst­leistungs­unternehmen iSd § 10 Abs. 1 Nr. 1 iVm § 2 Abs. 2 S.1 RDG“, wie es im Impressum von www.euro-collect-inkasso.de jedenfalls heute um 15:19 Uhr noch hieß. test.de hatte dem Unternehmen Gelegenheit zur Stellung­nahme gegeben, doch es meldete sich nicht.

Kein Recht auf Gebühren mehr

Wichtigste Folge der Entscheidung: Die Euro Collect GmbH hat kein Recht auf Gebühren mehr, zumindest wenn sie trotz des Entzugs der Lizenz von 24. Mai 2023 an noch tätig geworden ist. Doch auch für Euro-Collect-Inkasso vor Voll­zieh­barkeit des Registrierungs­widerrufs müssen Betroffene oft nicht zahlen. Voraus­setzung ist nämlich, dass die vom Unternehmen behauptete Forderung begründet ist. Bei Probenheld-Rechnungen ist das wohl regel­mäßig nicht der Fall. Das Angebot gilt als betrügerische Abo-Falle. Bei Park-Collect steht Grundstücks­besitzern zwar dem Grunde nach oft Schaden­ersatz zu, aber nicht so, wie das Unternehmen ihn von Falsch­parkern gefordert hat. Wer sich entsprechend der Hinweise von test.de dazu sachgerecht verteidigt, muss in aller Regel nichts zahlen. Wer allerdings Auftrag­gebern der Euro Collect GmbH tatsäch­lich Geld schuldet, muss das auch nach dem Entzug der Inkasso-Lizenz des Unter­nehmens noch zahlen.

Tipp: Wenn Sie Post von der Euro Collect GmbH bekommen oder gerade bekommen haben, weisen Sie etwaige Forderungen sofort zurück, wenn das Unternehmen keine im Original unter­schriebene Voll­machts- oder Abtretungs­urkunde vorgelegt hat oder Ihnen Ihr Gläubiger zuvor direkt mitgeteilt hatte, dass er die Euro Collect GmbH bevoll­mächtigt oder er ihr seine Forderung abge­treten hat. Damit gewinnen Sie auf jeden Fall Zeit. Oft dürfte von Euro Collect nach dem Entzug der Zulassung nichts mehr zu hören sein. Sind Sie sich sicher, das von Euro Collect geforderte Geld zu schulden, zahlen Sie es so bald wie irgend möglich direkt an Ihren Gläubiger und nicht an die Euro Collect GmbH. Sind Sie sich nicht sicher, lassen Sie sich so schnell wie möglich beraten, zum Beispiel bei einer Verbraucherzentrale, einer Schuldnerberatung oder auch einem Rechts­anwalt.