Inflation Was Ihr Geld noch wert ist

(Update 22.04.2022)

Die Wochen­einkäufe im Supermarkt sind teurer geworden, das Tanken reißt ein regelrechtes Loch in den Geldbeutel. Wohl jeder hat die hohe Inflations­rate schon zu spüren bekommen. Aber welche Produkte sind denn nun die größten Preistreiber? Wir haben uns den Warenkorb einmal näher angeschaut. Besonders krass ist der Preis von Heizöl gestiegen, der hat sich binnen Jahres­frist verdoppelt. Aber auch Gemüse hat sich stark verteuert, ebenso Hand­werker (Instandhaltung und Reparatur der Wohnung). Die Grafik zeigt die Top Ten der Preistreiber auf Jahres­sicht. Zum Vergleich haben wir die Preis­änderungen auf Monats­sicht daneben gestellt.

Es gibt aber auch ein paar Dinge, die güns­tiger sind als vor einem Jahr. Das Telefonieren gehört dazu, ebenso wie Bier. Die Grafik zeigt die zehn Produkte, die auf Jahres­sicht am wenigsten im Preis gestiegen sind. Dort, wo kein Balken sicht­bar ist, sind die Preise konstant geblieben.

In der folgenden Grafik haben wir die einzelnen Komponenten nach ihrer Bedeutung im Warenkorb sortiert. Die Nettokaltmiete zum Beispiel macht 19,6 Prozent am Warenkorb aus (steht in der Legende). Ihr Preis ist seit einem Jahr – glück­licher­weise – nur um rund 1,6 Prozent gestiegen. Die zweitgrößte Komponente sind Kraft­stoffe mit einem Anteil von 3,5 Prozent. Hier schlägt die Inflation schon stärker zu: plus 47,1 Prozent.

Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wo der größte Geld­fresser lauert, zeigen wir in der folgenden Grafik noch einmal die Preissteigerungs­raten der zehn Produkte mit dem größten Einfluss aufs Budget. Dazu haben wir den Anteil des Produkts im Warenkorb mit der Preissteigerungs­rate eines Jahres multipliziert. Wer seine persönliche Inflation nied­rig halten will, sollte sich vor allem hier nach Spar­möglich­keiten umsehen. Wer mag, kann vielleicht vom Auto aufs Fahr­rad umsteigen, dann hat er den größten Geld­fresser, das Tanken, von der Backe. Beim zweitgrößten Geld­fresser wird es schon schwieriger. Heizung runterdrehen wäre eine Idee. Zum Glück kommt jetzt erst einmal der Sommer.