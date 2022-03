Hohe Inflation bei minimalem Zins Die Inflations­rate im Februar 2022 betrug 5,1 Prozent, nach 4,9 Prozent im Januar. So hoch lag sie seit 1992 nicht mehr. Damals herrschte allerdings ein ganz anderes Zins­niveau, so dass Sparer ihr Vermögen real erhalten konnten. Das geht zurzeit nicht mehr. Der sogenannte Realzins, also das, was von Zins­anlagen nach Abzug der Inflation übrig bleibt, ist so nied­rig wie noch nie in der Nach­kriegs­zeit. Inflation: Einfach erklärt © Stiftung Warentest Wollen Sie nur einen kurzen Über­blick zum Thema? Dann lesen Sie unser Finanztest-Special Inflation: Einfach erklärt.

Sicht­einlagen in Billionenhöhe Dennoch waren in Deutsch­land nach Angaben des Statistischen Bundes­amtes Ende Juni 2021 mehr als 2,9 Billionen Euro unter anderem auf Giro- oder Tages­geld­konten geparkt oder im Zins­markt investiert. Selbst auf den am besten verzinsten Tages- oder Fest­geld­konten werden diese Erspar­nisse einer schleichenden Entwertung preisgegeben. Ob und wann der Realzins wieder ins Plus dreht, ist ungewiss. Kurz­fristig rechnet die Bundes­bank sogar mit einer noch höheren Inflation von etwa 6 Prozent und hält auch mittel­fristig eine Inflations­rate von deutlich über 3 Prozent für möglich. Unser Rat Flüssig bleiben. Trotz minimaler Verzinsung sollten Sie stets eine Barre­serve von etwa drei Netto­monats­gehältern für Notfälle oder unerwartete Ausgaben vorhalten. Wir zeigen vierzehntäglich aktualisiert die besten Zinsangebote. Mischung fest­legen. Über­legen Sie sich, welches Risiko Sie bei einer Mischung aus Tages­geld und Aktien eingehen können. Wir empfehlen für die Aktienseite breit streuende Weltaktien-ETF mit dem Siegel „1. Wahl“. Eine Fifty-fifty-Mischung dürfte für die meisten Anleger akzeptabel sein. Immobilienkauf. Vermeiden Sie trotz des extrem nied­rigen Zins­niveaus eine allzu hohe Kredit­aufnahme. Mindestens 20 Prozent sollten als Eigen­kapital vorhanden sein. Unser Grenzzinsrechner zeigt, wie viel Zinsen Sie sparen, wenn Sie Geld­anlagen für mehr Eigen­kapital auflösen.

Inflations­schutz: Nur Sach­werte bieten noch Chancen Vor diesem Hintergrund ist ein Vermögens­aufbau, der diesen Namen verdient, nur noch möglich, wenn Sparer bei der Geld­anlage Risiken eingehen. Mit sogenannten Sach­werten setzen Anle­gerinnen und Anleger auf einen lang­fristigen Wert­zuwachs und nehmen dafür Preis­schwankungen in Kauf. Im Gegen­satz zu Zins­anlagen begründen Sach­werte echtes Eigentum. Ob Aktien, Immobilien, Edel­metalle, Kunst­werke oder Sammel­gegen­stände – Käufer erwerben in allen Fällen etwas „Hand­festes“. Preise von Sach­werten lassen sich nicht prognostizieren. Ob sich der Kauf im Einzel­fall bezahlt macht, zeigt sich allerdings erst hinterher. Diese Unbe­rechen­barkeit lässt viele etwa vor Aktien­investments zurück­schre­cken – sie haben noch die Kurs­stürze zu Beginn des Jahr­tausends vor Augen. Doch auch bei einem Haus oder Grund­stück weiß man nie, wie sich der Wert in zehn oder zwanzig Jahren entwickeln wird. Auch hier kann es zu Preis­einbrüchen kommen. Zurzeit geht es mit den meisten Sach­werten scheinbar unauf­halt­sam nach oben. Doch das muss nicht so bleiben.

Geld vor Inflation schützen: Ohne Zins­anlagen geht es nicht Trotz des grottigen Zins­niveaus sollte man nicht ganz auf sichere Zins­anlagen verzichten. Auch wenn es paradox erscheint, sorgen sie für Stabilität bei der Vermögens­anlage. Im Gegen­satz zu Sach­werten haben sie keine Wert­schwankungen. Mit ihren Zins­anlagen bleiben Anleger außerdem flüssig. Das ist im Hinblick auf unerwartete Engpässe oder kurz­fristig notwendige Anschaffungen ein Muss. Das auf Tages­geld geparkte Geld gibt Anlegern zudem eine Flexibilität, die etwa bei Immobilien­investments fehlt. Die Cashre­serve ermöglicht ihnen beispiels­weise, ihre Aktien­bestände nach einem kräftigen Kurs­rück­gang aufzusto­cken.

Lang­fristig kalkulieren Wie sieht eine sinn­volle Kombination aus Sach­werten und Tages- oder Fest­geld aus? Das hängt von den individuellen Vermögens­verhält­nissen, den regel­mäßigen finanziellen Verpflichtungen und nicht zuletzt der Risiko­bereitschaft jedes einzelnen ab. Grund­sätzlich sollten Anleger nur so viel Geld in Sach­werte stecken, wie sie lang­fristig, mindestens für zehn bis zwanzig Jahre entbehren können. Für jüngere Leute, die eine Immobilie zur Selbst­nutzung kaufen, stellt sich die Frage meist gar nicht, weil sie ihr gesamtes Eigen­kapital hinein­stecken müssen. Bei anderen Anla­geklassen sind Mischungen dagegen ohne Weiteres möglich. Vor allem Aktienfonds und Gold lassen sich gut mit Zins­anlagen kombinieren.

Pantoffel-Portfolio für (fast) jeden Ein sehr flexibles Anlage­konzept ist das von Finanztest entwickelte Pantoffel-Portfolio. Es besteht aus Tages­geld und Aktien-ETF, die Mischung lässt sich genau den eigenen Wünschen anpassen. Die vorsichtige Variante mit nur 25 Prozent Aktien-ETF kommt selbst für relativ Risikoscheue infrage. Bei einer Fifty-fifty-Mischung aus sicheren Zins­anlagen und breit aufgestellten Aktienfonds dürfte die Mehr­heit ganz gut aufgehoben sein. Bei der offensiven Pantoffel-Mischung mit einem Aktien­anteil von 75 Prozent sollten Anleger auf erhöhte Wert­schwankungen gefasst sein. Ein Pantoffel-Portfolio ist, egal, in welcher Variante, preis­werter und aussichts­reicher als die meisten Misch­fonds oder sogenannten Vermögens­verwaltungen, wie sie als Stan­dard­produkte von Banken angeboten werden.

Bitcoins sind keine Alternative In sozialen Netz­werken und Internetforen kursieren viele Tipps und Ideen, wie man sich mit Kryptowährungen vor Inflation schützen können soll. Die traumhaften Kurs­steigerungen des Bitcoins dienen als will­kommene Argumentations­hilfe. Wir halten Kryptowährungen für äußerst spekulativ. Mit Sach­werten haben sie nichts gemein­sam. Selbst wenn Bitcoin und andere Kryptowährungen weiter im Kurs steigen, können sie Anlegern nicht bieten, was in Zeiten hoher Inflation am dringendsten gefragt ist: ein Mindest­maß an Verläss­lich­keit.

Vorsicht bei geschlossenen Beteiligungen Auch andere Formen des (Mit-)Eigentums halten wir für keinen geeigneten Inflations­schutz. So gehen Anle­gerinnen und Anleger mit geschlossenen Beteiligungen schwer kalkulier­bare Risiken ein – seien es Wind­parks, Schiffs­container, Medienfonds oder andere Beteiligungen aus dem grauen Kapitalmarkt. Oft sind schon über­höhte Kosten ein Knock-out-Kriterium. Außerdem müssen sich Anleger für viele Jahre fest­legen. Ob sich das Investment rentieren wird, ist ungewiss.