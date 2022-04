Inflation Einfach erklärt

Inflation: Bedeutung für Sparer

Die Inflation trifft Sparer in Zeiten nied­riger Zinsen besonders hart. Die Verzinsung auf dem Spar­konto und die Inflation ergeben zusammen den Realzins, also die „echte“ Verzinsung. Liegen die Zinsen bei 1 Prozent und die Inflation bei 1 Prozent, ist der Realzins 0 Prozent. Der Wert des Vermögens wird dann immerhin erhalten. Sind die Zinsen aber bei 0 Prozent und die Inflation bei 4 Prozent, liegt der Realzins bei minus 4 Prozent. Das Vermögen verliert mit der Zeit an Wert.

Den Wert­verlust von 1 000 Euro im Lauf der Jahre durch verschiedene Inflations­raten zeigt unsere Grafik: