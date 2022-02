Der Turbo aus Spulen unter Glas

Wenn der Hunger ruft, sorgt Induktion am schnellsten für heißes Essen. Das flinkste Kochfeld im Test erhitzte in rund drei Minuten andert­halb Liter Wasser von 15 auf 90 Grad Celsius. Weder Koch­felder mit Gas noch solche mit Wärmestrahlung bringen Wasser in so kurzer Zeit in Wallung.

Der Turbo steckt in Spulen unter der Glas­oberfläche. Sie erzeugen Magnetfelder, die im Topfboden Wirbel­ströme verursachen. So heizt sich der Topf auf und gibt die Wärme an seinen Inhalt weiter.