Eine gute Imprägnierung verhindert, dass sich Jacken, Schuhe oder Zelte bei Regen voll­saugen. Die Imprägnier­sprays im Test sind Universalmittel, die sich für verschiedene Textilfasern und für Leder eignen. Die Imprägnier-Wasch­mittel, auch Wash-Ins genannt, sind vor allem für Outdoor- und Funk­tions­kleidung gedacht. Im Test prüften wir, wie gut die Mittel Wasser abperlen lassen und Schmutz fernhalten. Ein Vergleich lohnt sich: Die Testsieger hielten deutlich mehr Regengüsse ab als die Verlierer. Unter den besten Sprays ist auch ein Preistipp.

Neben elf Imprägnier­sprays zum Sprühen oder Pumpen hat die Stiftung Warentest drei Imprägnier-Wasch­mittel getestet. Mit ihnen lassen sich Textilien in der Wasch­maschine imprägnieren. Alle getesteten Produkte sind schon vor dem Frei­schalten oben in der Fotogalerie zu sehen.

Der Handel verkauft Imprägnier­mittel etwa als Sprays und Flüssig­keiten − abge­füllt in Treibgas- und Pumpbehältern oder Kunst­stoff­flaschen. Entsprechend unterschiedlich sind sie aufzutragen. Bei Aerosol­sprays strömt feiner Nebel gleich­mäßig aus der Dose. Die Mittel lassen sich bequem aufsprühen − am sichersten im Freien. Pump­sprays kommen portions­weise aus der Flasche. Besprühte Flächen sind dank recht großer Tropfen gut erkenn­bar.

Imprägnier­mittel mit PFAS sind mangelhaft

Als klassische Imprägnier­stoffe dienen oft per- und poly­fluorierte Alkyl­substanzen (PFAS) beziehungs­weise Chemikalien (PFC). Sie weisen Wasser, Fett und Schmutz ab. Die Kehr­seite der Medaille: PFAS reichern sich in der Umwelt und in Organismen an. Einige Stoffe der Gruppe können die menschliche Fort­pflan­zungs­fähig­keit beein­trächtigen oder sich negativ etwa auf den Stoff­wechsel oder das Immun­system auswirken. Für viele PFAS sind die gesundheitlichen Folgen noch nicht erforscht. Im Interview erzählt Jona Schulze vom Umwelt­bundes­amt, warum sich die Behörde für ein Verbot der Stoff­gruppe in Alltags­produkten einsetzt und wie gut die Chancen dafür stehen.

Auch wir bewerten PFAS streng. Fünf Imprägnier­sprays versprühen die schädlichen Chemikalien und sind mangelhaft. Ein weiteres Problem mehrerer Sprays: Sie verteilen potenziell lungenschädigende Tröpf­chen. Mit einer Wasch­imprägnierung besteht dieses Risiko nicht.