Die Erkältungs­welle des Winters liegt hinter uns. Eine prima Zeit, dem Abwehr­system Gutes zu tun. Erfahren Sie, was Sie tun können – und was nicht nötig ist.

Das Immun­system ist für uns Menschen lebens­wichtig. Es schützt uns vor giftigen Stoffen, Viren, schädlichen Bakterien und krankmachenden Veränderungen der Körperzellen. Zum Glück haben wir großen Einfluss darauf, wie effizient es arbeitet. Was stärkt die Abwehr? Was schwächt sie? Können wir sie trainieren? Welche Rolle spielen Bewegung, Ernährung und die Psyche? Dies und viel mehr beant­worten wir hier – alles auf dem aktuellem Stand der Wissenschaft.

Legen FFP2-Masken das Immun­system lahm? Nein, so leicht geht das Immun­system nicht in die Knie. Es bekämpft nicht nur Viren, sondern ist ständig im Einsatz gegen Entzündungen, krankhaft mutierte Zellen, Gift- und Schad­stoffe oder Keime, die etwa durch Verletzungen eindringen. Was ihm in den Corona­wintern aber fehlte, waren Updates für seine sogenannten Gedächt­niszellen. Diese weißen Blutkörperchen können sich Viren merken und sie bei erneuten Angriffen schneller abwehren. Bei bestimmten Erregern muss ihr Gedächt­nis durch regel­mäßigen Kontakt aufgefrischt werden. Da der fehlte, hatten die Winter-Viren nahezu freie Bahn und konnten die ungewöhnlich vielen Atemwegs­infekte verursachen.

Was schwächt die Abwehr besonders? In west­lichen Ländern nicht Keime, sondern Krankheiten wie Krebs, Herz­leiden oder Diabetes. Sie können chro­nische Entzündungen auslösen, die das Immun­system ständig bekämpfen muss. Dadurch fehlt ihm Kraft, anderswo im Körper Erreger abzu­wehren, und Betroffene haben ein erhöhtes Risiko für schwere Infekt­verläufe. Dasselbe gilt für Menschen mit einer Auto­imm­unerkrankung, deren Abwehr irrtümlich Körperzellen bekämpft, die völlig gesund sind. Stress bekommt das Immun­system, wenn es in kurzer Folge mit verschiedenen Erregern konfrontiert wird. Dann bleibt keine Zeit, nach getaner Arbeit abge­storbene Abwehr­zellen zu erneuern. Das kann die Abwehr vorüber­gehend schwächen. Auch ein Mangel bestimmter Nähr­stoffe, die Energie zur Bildung neuer Immun­zellen liefern, kann die Abwehr beein­trächtigen. Ein ungesunder Lebens­stil mit zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, zu viel Stress und zu einseitiger Ernährung belastet das Immun­system ebenfalls.

Lässt sich die Abwehr trainieren? Das Immun­system kann nicht wie ein Muskel trainiert werden, ist aber äußerst lern­fähig und hat verschiedene Methoden, sich zu wehren. Teils ist es angeboren, teils erworben: Zum angeborenen Immun­system gehören Haut und Schleimhäute als Schutz­wälle gegen Eindringlinge. Dazu weiße Blutkörperchen, die Erreger abwehren oder vernichten. Das erworbene Immun­system besteht neben Antikörpern aus Gedächt­niszellen, die über Kontakt mit Erregern Informationen sammeln. Dafür reichen die geschwächten oder abge­töteten Viren einer Impfung. Das Motto „Viel hilft viel“ gilt nicht: Wer sich bei Infizierten ansteckt, trainiert sein Immun­system nicht besser, sondern riskiert einen schweren Krank­heits­verlauf, der lebens­bedrohlich sein kann.

Wie unterstütze ich mein Immun­system? Dranbleiben heißt die Devise, um das Immun­system im Gleichgewicht zwischen Aktivität und Regeneration zu halten. Dafür braucht es abwechs­lungs­reiche Kost, Bewegung, guten Schlaf und eine ausgeglichene Psyche. Was nicht möglich ist: die Abwehr über das normale Maß hinaus zu optimieren – etwa mit Hilfe sehr hoch dosierter Nahrungs­ergän­zungs­mittel. Eine Über­versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen kann dem Körper sogar schaden.

Welche Rolle spielen Essen und Sport? Eine große. Um die meisten Nähr­stoffe, die die Immun­funk­tion stützen, müssen sich die Meisten hier­zulande aber keine Sorgen machen: Sie nehmen über die Nahrung genug Selen, Eisen und Kupfer auf, genügend Vitamin A, B6, B12, C, Folsäure, Omega-3- und Omega-6-Fett­säuren. Mehr dazu lesen Sie im Special Vitamine und Mineralstoffe. Eine Ausnahme ist Vitamin D. Wir nehmen es kaum über das Essen auf. Zu 80 bis 90 Prozent bildet es sich unter Sonnen­einfluss in der Haut. In tages­licht­armen Monaten kann es zum Mangel kommen. Nach ärzt­licher Absprache lässt er sich mit Vitamin-D-Mitteln ausgleichen. „10 bis 12,5 Mikrogramm reichen pro Tag“, sagt Professor Lothar Rink, Direktor des Instituts für Immunologie an der Uniklinik Aachen. Auch auf die Zink­zufuhr sollten wir achten, rät Rink: „Nehmen Sie Zink nicht täglich mit dem Essen zu sich, entsteht schnell ein Defizit.“ Der Nähr­stoff steckt in Rind- und Schweine­fleisch, Geflügel, Eiern, Milch, Käse und Voll­korn­produkten. Bewegung bringt vor allem das angeborene Immun­system auf Trab. Das bestätigt unter anderem eine Studie des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der TU Dortmund. Die Welt­gesund­heits­organisation WHO rät zu mindestens 150 Minuten moderatem Sport pro Woche – etwa Joggen oder Radeln. Sport­muffel müssen nicht verzagen: „Täglich 30 Minuten spazieren gehen – und das Immun­system hat, was es braucht“, sagt Rink.

Wie wichtig sind Psyche und Schlaf? Die seelische Verfassung hat großen Einfluss auf das Immun­system. Vor allem chro­nischer Stress beutelt es: Wer permanent unter Druck steht, schüttet ständig Stress­hormone aus, die die Abwehr­kräfte zum Dauer­einsatz zwingen. Meditation oder auto­genes Training können Stress abbauen. Helfen kann aber auch ein Spaziergang an der frischen Luft. Der Zusammen­hang von Schlaf und Abwehr ist in letzter Zeit in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Während wir schlafen, bekämpfen Abwehr­zellen des erworbenen Immun­systems Erreger und Entzündungen, über die sie tags­über Informationen gesammelt haben. Schlafen wir schlecht oder zu wenig, hat die Abwehr nicht genug Zeit zu arbeiten. Forschende aus Tübingen und Lübeck haben in einer Studie gezeigt, dass bereits drei Stunden Schlaf­entzug die Funk­tionen der Immun­zellen beein­trächtigen.