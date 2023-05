Immobilienmakler Wann Kunden keine Provision schulden

Wer eine Immobilie erwirbt, zahlt meistens eine Maklergebühr, wenn ihm das Objekt vermittelt wurde. Je nach Kauf­preis eines Hauses oder einer Eigentums­wohnung kann diese Courtage genannte Gebühr recht heftig zu Buche schlagen – natürlich ein unbe­liebter zusätzlicher Kosten­posten während des Kauf­vorgangs. Käufer einer Eigentums­wohnung in Bayern konnten jetzt ihren Maklervertrag nach­träglich widerrufen. Sie bekommen knapp 18 000 Euro zurück. Möglicher­weise haben Tausende von Menschen, die inner­halb der letzten Monate über eine Sparkasse oder eine Landes­bausparkasse eine Immobilie erworben haben, gute Chancen, die Provision gar nicht erst zahlen zu müssen oder sie zurück­zubekommen.

Fehler­hafte Belehrung bei Sparkassen-Immobilien

Das Urteil in diesem Fall ist spektakulär: Der Bundes­gerichts­hof in Karls­ruhe hat die Widerrufs­belehrung, die bei einem Immobiliendeal der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchst­adt Herzogen­aurach zum Einsatz kam, für unzu­reichend erklärt. Grund: Nach diesem Vertrag konnte sich der Widerruf der Immobilienkäufer sowohl ans Makler-Unternehmen als auch die Sparkasse richten. Das verschleiere, wer der Vertrags­partner ist und wann genau der Maklervertrag geschlossen wurde, urteilten die Richter in Karls­ruhe. Die Folge: Die Käufer konnten den Vertrag bis ein Jahr und zwei Wochen nach seinem Abschluss widerrufen. Sie erhalten die bereits gezahlte Courtage in Höhe von 17 778,60 Euro nun zurück.

Die Sparkasse sagte nach dem Urteil: Das ist ein Einzel­fall. Wir bezweifeln das und vermuten, dass auch andere Immobilienkäufer, die in jüngerer Zeit ein Objekt über eine Sparkasse erwarben, eine gezahlte Maklercourtage zurück­fordern können. „Die Sparkassen-Finanz­gruppe ist Deutsch­lands größter Maklerverbund“, heißt es im Internet­angebot der Sparkasse Erlangen. Außerdem hätten auch viele Landes­bausparkassen Widerrufs­belehrungen in der vom Bundes­gerichts­hof beur­teilten Art verwendet, berichtet Rechts­anwalt Oliver Mogwitz.

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 01.12.2022

Aktenzeichen: I ZR 28/22

Verbraucher­anwalt: Rechtsanwalt Oliver Mogwitz, Koblenz