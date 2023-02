Unver­ständlich. Der Fehler: Es fehlt ein Satz darüber, welche Zins­sätze die Bank zugrunde legt, wenn keine Pfand­briefrenditen zur Verfügung stehen. Das betrifft alle Lauf­zeiten unter einem Jahr. Ohne diese Ergän­zung ist die Klausel unver­ständlich, entschieden die Richter. Vermutlich handelt es sich bloß um ein Versehen der Bank – das sie jetzt aber teuer zu stehen kommt. Die Berliner Kanzlei Gansel Rechts­anwälte, die den Kunden vor Gericht vertreten hat, geht davon aus, dass die Bank das fehler­hafte Vertrags­formular in vielen Fällen verwendet hat.

Vertrags­klausel. Die Commerz­bank hatte im Vertrag zunächst die Grund­züge der Berechnung erläutert und dann ausgeführt: „Dabei differenziert die Bank wie folgt: Soweit Pfand­briefe mit entsprechenden fristen-kongruenten Lauf­zeiten vorhanden sind, legt die Bank für die Verzinsung des vorzeitig zurück­gezahlten Darlehens­kapitals die Zins­sätze der entsprechenden am Kapitalmarkt verfügbaren Hypothekenpfand­briefe zugrunde.“

Urteil. Wegen eines Fehlers im Kredit­vertrag muss die Commerz­bank einem Kunden 21 500 Euro Vorfälligkeits­entschädigung erstatten. Das hat das Ober­landes­gericht Frank­furt am Main entschieden (Az. 17 U 810/19). Der Kunde musste das Geld zahlen, nachdem er sein Haus verkauft und den Kredit vorzeitig zurück­gezahlt hatte. Die Entschädigung stand der Bank nach dem Urteil aber nicht zu. Sie hatte im Vertrag nicht klar und verständlich über die Berechnung der Entschädigung informiert. Für seit 21. März 2016 abge­schlossene Verträge ist das erforderlich. Das Gericht hat keine Revision gegen das Urteil zugelassen. Die dagegen gerichtete Nicht­zulassungs­beschwerde der Commerz­bank hat der Bundes­gerichts­hof abge­wiesen (Az. XI ZR 320/20). Damit ist das Urteil rechts­kräftig.

Von der Gesetzes­änderung hat auch David Profe aus Esslingen profitiert. Dabei sah es zunächst nicht so aus. Als er seine Wohnung zwei Jahre nach Abschluss des Kredit­vertrags verkaufen wollte, forderte die Volks­bank Ortenau fast 4 200 Euro Entschädigung für ihren Zins­ausfall. Denn ihr Kunde hätte das Darlehen normaler­weise erst zum Ende der Zins­bindung im Jahr 2028 kündigen dürfen. Wegen des Verkaufs der Wohnung stand ihm zwar ein außer­ordentliches Kündigungs­recht zu. Doch Banken dürfen eine Entschädigung für die vorzeitige Rück­zahlung verlangen – im Prinzip jedenfalls.

Widerrufs­joker. Haben Sie Ihren Vertrag vom 11. Juni 2010 bis 20. März 2016 abge­schlossen, kommen Sie eventuell durch einen Widerruf des Vertrags um eine Vorfälligkeits­entschädigung herum. Dazu finden Sie ausführ­liche Informationen in unserem Special Immobilienkredite .

Profe kamen Zweifel. Er schaltete den Rechts­anwalt Marko Huth von der Kanzlei Gansel Rechts­anwälte aus Berlin ein. Der kam zu einem eindeutigen Schluss: Wegen fehler­hafter Vertrags­klauseln steht der Volks­bank keine Vorfälligkeits­entschädigung zu. Das sah die Bank zunächst anders. Was „unzu­reichend“ konkret bedeutet, ist im Gesetz auch nicht definiert. Recht­sprechung gibt es dazu bisher kaum. Klar dürfte aber sein: Die Angaben der Bank dürfen nicht falsch oder irreführend sein. Das sind sie aber oft.

In einem ähnlichen Fall verurteilte das Land­gericht Bonn im Dezember 2022 die Volks­bank Köln Bonn dazu, einem Kunden gut 15 000 Euro Entschädigung zurück­zuzahlen (Az. 17 O 89/22 − nicht rechts­kräftig). Nach Über­zeugung der Richter erweckte die Klausel den falschen Eindruck, dass der Bank die Vorfälligkeits­entschädigung bis zum Ende der Lauf­zeit zusteht – obwohl der Kunde den Kredit schon 15 Jahre vorher hätte kündigen können. Wird das Urteil rechts­kräftig, könnte es weitreichende Folgen haben: „Die Volks­bank hat bei der vom Gericht für unzu­lässig erklärten Formulierung ein Vorlage des DG Verlags benutzt“, sagt Rechts­anwalt Christian Rugen von der Hamburger Anwalts­kanzlei Hahn, die den Bank­kunden vertritt. „Die Formulare des DG Verlags wurden in den vergangenen Jahren von vielen deutschen Volks- und Raiff­eisen­banken, Sparda-Banken, PSD-Banken und weiteren Kredit­institute verwendet.“

Im Vertrag der Volks­bank Ortenau entdeckte Anwalt Marko Huth mehrere mögliche Fehler. Der gravierendste: Die Vertrags­klausel konnte so verstanden werden, dass die Entschädigung bis zum Ende der Rest­lauf­zeit des Darlehens berechnet wird, also bis zur vollen Schuldentilgung. Das ist unzu­lässig. Eine Bank darf ihren Zins­schaden längs­tens bis zum Ende der Zins­bindung berechnen. Diese war bei David Profe mehr als ein Jahr kürzer als die im Vertrag genannte Lauf­zeit, bis zu deren Ende der Kredit bei gleich­bleibenden Konditionen getilgt wäre. Nach drei Anwalts­schreiben gab die Volks­bank Ortenau nach. Sie über­wies die bereits gezahlte Summe zurück.

Viele Fehler in Kredit­verträgen

Auch Verträge anderer Banken enthalten oft Fehler, die ihren Anspruch auf eine Entschädigung aushebeln können.

Zins­bindung mehr als zehn Jahre. In vielen Verträgen steht, dass Kreditnehmer ihr Darlehen vor Ablauf der Zins­bindung nur gegen Vorfälligkeits­entschädigung zurück­zahlen können. Das stimmt nicht, wenn die Zins­bindung mehr als zehn Jahre beträgt. Solche Darlehen sind mit einer Frist von sechs Monaten ohne Entschädigung künd­bar, sobald zehn Jahre seit Voll­auszahlung vorbei sind. Die Bank darf ihren Zins­verlust nach der Recht­sprechung des Bundes­gerichts­hofes nur für die Zeit der „recht­lich geschützten Zins­erwartung“ berechnen. Und das heißt: Nur bis zur ersten Kündigungs­möglich­keit. Das Land­gericht Potsdam hat die Landes­bausparkasse Ost zur Rück­zahlung von gut 13 000 Euro verurteilt, weil sie im Vertrag einen zu langen Berechnungs­zeitraum bis zum Ende der fast 15-jährigen Zins­bindung angegeben hatte (Az. 8 O 98/22).

Eine fast identische Klausel der Förde Sparkasse führte auch nach Auffassung des Land­gerichts Kiel dazu, dass der Bank die bereits kassierte Entschädigung von rund 14 000 Euro gar nicht zustand (Az. 12 O 198/21). Das Urteil gegen die LBS ist noch nicht rechts­kräftig. Die Förde Sparkasse hat das Geld dagegen schon erstattet. Zuvor hatte das Ober­landes­gericht Schleswig-Holstein in einem Beschluss deutlich darauf hingewiesen, dass die einge­legte Berufung der Sparkasse gegen das Urteil des Land­gerichts “offensicht­lich keine Aussicht auf Erfolg bietet“ (Az. 5 U 227/22). „Dem Vertrag lag eine Klausel in einem Formular des Deutschen Sparkassen­verlags in der Fassung vom März 2016 zugrunde, das die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt“, erläutert Rechts­anwalt Rugen. „Die Formulare haben auch viele andere Sparkassen benutzt.“

Renditen von Pfand­briefen. Verträge von Genossen­schafts­banken enthalten mitunter den Hinweis, dass für die Berechnung des Zins­schadens die Renditen von „Kapitalmarkt­titeln öffent­licher Schuldner“ maßgeblich sind. Das wären zum Beispiel Bundes­anleihen. Laut Bundes­gerichts­hof sind dagegen die höheren Renditen für Hypothekenpfand­briefe anzu­setzen.

Sondertilgung. Teil­weise fehlt in Kredit­verträgen der Hinweis, dass vereinbarte Rechte auf Sondertilgungen oder eine Raten­erhöhung zugunsten des Kunden zu berück­sichtigen sind. Dadurch fällt die Vorfälligkeits­entschädigung meist deutlich nied­riger aus als bei Krediten mit starrer Tilgung.