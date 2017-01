Der Fall reicht viele Jahre weit in die Vergangenheit zurück. In den 90-er Jahren ging es den Eheleuten Gerda und Karl Pohl* noch gut. Sie hatten mit einem Kredit einer Sparkasse ein Eigenheim gekauft. Doch dann wendete sich das Blatt: 1998 schickte das Finanz­amt eine hohe Steuer­nach­forderung. Gleich­zeitig war der Sparkassen­kredit fällig und musste getilgt werden. Um beides finanzieren zu können, nahmen die beiden bei der Volks­bank Lüneburg 370 000 Mark auf. Die Rück­zahlung war 2003 fällig. Den Eheleuten fehlte das Geld dafür. Im Jahr 2004 schließ­lich über­trug die Bank die Forderung auf Tilgung des Kredits auf die Bank­aktiengesell­schaft (BAG) im west­fälischen Unna. Das ist die Badbank der Genossen­schafts­banken. Selbst­beschreibung: „Wir sind die verlängerte Werk­bank der Genossenschaftlichen Finanz­gruppe, wenn es um die Bearbeitung von Problem­krediten geht“, steht auf der Home­page des Unter­nehmens.

Beratung vom Anwalt

Trotz der hohen Ratenzah­lungen sinkt die Rest­schuld nur quälend lang­sam. Gerda und Karl Pohl* ahnen: Das kann nicht korrekt sein. Schließ­lich wenden sie sich an Juest + Oprecht-Rechts­anwälte in Hamburg. Der Fall landet auf dem Schreibtisch von Achim Tiffe. Klarer Fall, erklärt der Rechts­anwalt seinen Mandanten: Fehlt die Effektivzins­angabe, dann müssen Kunden der Bank nur den gesetzlichen Zins­satz von 4 Prozent zahlen. Bei Krediten mit varia­blem Zins­satz ist die Bank verpflichtet, den Zins­satz regel­mäßig anzu­passen und Zins­senkungen sofort an Kunden weiterzugeben. Das zu unterlassen ist rechts­widrig. Beim Nach­rechnen des Kredit­vertrags staunt sogar der erfahrende Bank­rechts­anwalt: Auf rund 73 000 Euro summieren sich die Bank­fehler im Fall Pohl. Gerda und Karl Pohl beauftragen Tiffe, ihre Rechte gegen die BAG durch­zusetzen.