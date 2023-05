Immobilien­suche. Versuchen Sie zuerst, Ihre Traumimmobilie selbst zu finden. Ein Makler kostet viel Geld. Internetportale wie www.immobilienscout.de, www.immowelt.de oder www.imakler.de lassen die Suche mit eigenen Kriterien zu.

Makler. Wenn Sie über einen Makler kaufen, achten Sie auf seine Seriosität. Beant­wortet er Ihre Fragen zügig und kompetent? Die Mitgliedschaft in einem Berufs­verband ist noch keine Garantie. Lassen Sie im Zweifel die Finger von dem Geschäft.

Provision. Versuchen Sie schon beim Erst­kontakt über die Provision zu verhandeln.

Immobilien­preise. Stiftung Warentest hat die Preise von Häusern und Wohnungen bundes­weit untersucht. Unser Testbe­richt Immobilienpreise: Immobilienkaufen trotz Zinsschock liefert alle Einzel­heiten.

Besichtigung. Wenn Sie ernst­haft Interesse am Kauf haben, nehmen Sie am besten einen Sach­verständigen zu einer Besichtigung mit. Das kann ein Architekt oder Bauingenieur sein. Er sollte Zugang zu Dach, Keller und Heizungs­anlage bekommen. Gerade bei Altbauten zeigen sich viele Mängel erst bei fach­kundiger Begut­achtung. Eine mündliche Beratung gibt es schon für 100 bis 150 Euro.

Wert­gut­achten. Ein schriftliches Wert­gut­achten gibt Ihnen mehr Sicherheit, ist aber in der Regel auch mehrere Tausend Euro teuer. Es liefert oft zusätzliche Informationen zum Zustand der Immobilie und insbesondere Baumängeln und Reparaturbedarf. Weiterer Vorteil: Der Gutachter haftet für sein Urteil. Der Bundes­verband vereidigter Sach­verständiger führt eine Gutachter-Daten­bank: www.bvs-ev.de.

Eigentums­wohnung. Lassen Sie sich die Teilungs­erklärung geben. Sie ist das Grund­gesetz der Eigentümer­gemeinschaft. Sie sollten außerdem vor dem Kauf bei der Haus­verwaltung unbe­dingt Einsicht in die so genannte Beschluss­samm­lung nehmen. Sie erfasst alle Beschlüsse der Eigentümer­gemeinschaft, beispiels­weise über die Verteilung der Betriebs­kosten, Umbauten oder Sanierungs­pläne. Oft lassen sich auch Konflikte inner­halb der Eigentümer­gemeinschaft erkennen. In unserem Bericht Eigentumswohnung: Grundregeln der Eigentümergemeinschaft erklären wir ausführ­lich, was zu beachten ist und liefern weitere Tipps.

Notar­termin. Ist Ihr Entschluss zum Kauf gefallen, vereinbaren Sie einen Notar­termin. Achten Sie darauf, dass Sie bis zum Termin für die Beur­kundung genügend Zeit haben, den Kauf­vertrag zu prüfen – im Zweifel mithilfe eines Anwalts oder der Beratung bei einem Grund­eigentümer­verband. Scheuen Sie sich nicht, beim Termin zum Abschluss des Kauf­vertrags Fragen zu stellen. Der Notar ist zur Neutralität verpflichtet und muss sie objektiv und zutreffend informieren.

Rat und Hilfe. Eigentümer­verbände wie Haus und Grund, der Verband Wohn­eigentum oder der Verband Wohnen im Eigentum geben Ihnen Rat und Hilfe beim Immobilienkauf. Der Bauherren-Schutzbund berät insbesondere Häuslebauer.

Versicherungs­schutz. Denken Sie beim Kauf oder Bau eines Hauses auch an guten Versicherungs­schutz. In der Bauphase an eine Bauherrenhaftpflichtversicherung und gegebenenfalls auch eine Bauleistungsversicherung, ab Rohbau an eine gute Wohngebäudeversicherung. Wenn Sie mehr als eine Einlieger­wohnung vermieten, benötigen Sie außerdem eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.