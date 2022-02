{{value}}

Tipp: Umfassende Informationen über die Immobilien­preise in Deutsch­land finden Sie im großen Report Immobilienpreise .

Bevor Sie kaufen und finanzieren, sollten Sie sich darüber klar sein: Eigenheimkäufer müssen sich um Reparaturen und ähnliches selbst kümmern und sollten aller Voraus­sicht nach mindestens zehn Jahre in ihrer Immobilie wohnen. Eigene Erspar­nisse und Mittel von Eltern und Verwandten sollten mindestens 10 bis 20 Prozent des Kauf­preises und zusätzlich die Neben­kosten abdecken. Ein fünf- oder gar sechs­stel­liger Betrag sollte daher zur Verfügung stehen.

Sich über eigene Bedürf­nisse und Wünsche klar werden

Eine gute Vorbereitung ist unabding­bar. Ein Berater kann schließ­lich nur dann ein passendes Konzept aufstellen, wenn er die Wünsche und Bedürf­nisse seiner Kunden genau kennt. Daher müssen Kredit­interes­senten nicht nur eine Vielzahl an Unterlagen bereit­stellen, sondern sich auch vergegen­wärtigen, was alles ihre finanzielle Situation in den kommenden Jahren und Jahr­zehnten beein­flussen wird. Denn bei der Auswahl des besten Finanzierers ist ein güns­tiger Zins­satz zwar ein wichtiger, aber nicht der allein entscheidende Faktor.

