Erbschaft­steuer hängt vom Verkehrs­wert ab

Bei einer Schenkung oder Erbschaft geht Vermögen ohne Gegen­leistung vom einen auf den anderen über. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Begüns­tigte nicht dennoch zahlen muss. Es könnte Schenkung- oder Erbschaft­steuer fällig werden, die ans Finanz­amt fließt. Ob sie zu zahlen ist, hängt vom Wert der Schenkung oder Erbschaft ab. Bei Immobilien ist der Verkehrs­wert maßgeblich. Wie der Wert zu berechnen ist, könnte sich im Jahr 2023 ändern. Derzeit wird über das Jahres­steuergesetz 2022 entschieden, das wesentliche Neuerungen bei der Bewertung von Immobilien vorsieht. Treten diese in Kraft, hätte das zur Folge, dass Immobilien höher bewertet werden könnten.

Den Verkehrs­wert ermittelt das Finanz­amt in „typisierenden Massen­verfahren“ vom Schreibtisch aus, also nicht individuell – auch wenn es bei der Bewertung von Haus und Hof entscheidend darauf ankommt, wie sie beschaffen sind. Auch bei unbe­bautem Grund und Boden kommt es zu einer Grundstücks­bewertung durch das Finanz­amt. Eine Besichtigung des Objekts findet dabei in der Regel nicht statt.

