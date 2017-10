Immobilien: Vererben oder verschenken? So finden Sie den richtigen Weg!

Viele Deutsche werden Immobilien erben

In mehr als der Hälfte der Nach­lässe, die in den nächsten Jahren in Deutsch­land von einer Generation zur nächsten gehen, befinden sich Häuser, Wohnungen und Grund­stücke. Die Sorge, die Steuerlast könnte die Freude am Erbe schmälern, betrifft also nicht nur einzelne. Doch ist sie wirk­lich begründet?