FAQ Streaming Wann Streamen illegal ist

In der Regel können sich Nutzer auf die Recht­mäßig­keit des Angebots verlassen, wenn sie auf kosten­pflichtige Streaming-Portalen unterwegs sind. Diese haben die Nutzungs­rechte dafür erworben, die angebotenen Filme und Serien beziehungs­weise die angebotene Musik in dieser Form verwerten zu dürfen. Außerdem zahlen diese Streaming-Portale Gebühren an die Verwertungs­gesell­schaften, wie die GEMA. Der Urheber wird also finanziell entlohnt. Legale Streaming-Anbieter sind zum Beispiel: Sky, Netflix, Amazon Prime Video, Maxdome und RTLplus. Auch über die Mediatheken von ARD und ZDF können Nutzer legal Spielfilme und Serien streamen.