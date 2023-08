Ib-Ex Bank Geschäfte ohne Erlaubnis

Fehlende Zulassung

Im Internet findet sich die Seite der Bank unter ib-ex.com. Dort heißt es zu den angebotenen Finanz­dienst­leistungen: „Konto­verwaltung, Online-Banking, Mobile Banking, interna­tionale Geld­trans­fers und Anlage­möglich­keiten“. Ein Impressum fehlt, doch an anderer Stelle steht „Ibex Wealth Management, s.r.o.“ – die Abkür­zung steht für „Společnost s ručením omezeným“, was einer tsche­chischen Gesell­schaft mit beschränkter Haftung entspricht. Firmensitz: angeblich in Prag. In der Unternehmensdatenbank der Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin) ist die Firma nicht einge­tragen. Das Angebot ist damit unzu­lässig.