„Schönheit von innen“, „Für weniger sicht­bare Falten“ oder „Mehr Glow“ – solche Versprechen stehen auf den Verpackungen von Trinkampullen, die in Drogerien, Apotheken oder Reformhäusern angeboten werden. Knitt­rige Haut und schlaffes Bindegewebe müssen nicht sein, zumindest wenn es nach den Anbietern dieser Nahrungs­ergän­zungs­mittel geht. Doch kann es wirk­lich so einfach sein?

Die Stiftung Warentest hat 15 Nahrungs­ergän­zungs­mittel zum Trinken mit Kollagen beziehungs­weise Hyaluronsäure untersucht, darunter viel beworbene Mittel wie Elasten oder Regulat­pro von Dr. Nieder­maier.

Elastizität und Glätte schwinden

Hyaluronsäure und Kollagen kommen von Natur aus in Haut und Bindegewebe vor, halten sie straff, elastisch und glatt. Doch mit fort­schreitendem Alter produziert der Körper weniger davon. Die Folge: Augen­brauen, Wangen, Mund­winkel rutschen nach unten, Falten werden tiefer und sicht­barer.

Dem wollen Nahrungs­ergän­zungs­mittel zum Trinken mit Kollagen­bestand­teilen und/oder Hyaluronsäure entgegen­wirken. Die 15 Mittel im Test – meist in Ampullen angeboten – versprechen eine positive Wirkung auf das Aussehen. Wir haben sie in Apotheken, Drogerien, einer Parfümerie, im Reform­haus, in Online­apotheken und im Online­handel einge­kauft.

