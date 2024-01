Unser Vergleich von Home­page-Baukästen zeigt deutliche Unterschiede in der Qualität – und Preis­unterschiede von über 200 Euro im ersten Jahr.

Eine eigene Webseite eröffnet Möglich­keiten: Fußball­ver­eine, Freiberufler stellen sich vor, Reisende berichten von ihren Erfahrungen. Anbieter von Home­page-Baukastensystemen werben damit, dass auch Laien dazu passende Internet­seiten problemlos bauen können. Die Stiftung Warentest sagt, welcher von ihnen dieses Versprechen einhält. Dafür haben wir 16 Homepage-Baukasten-Systeme geprüft.

Unser Test zeigt: Die Nutzerfreundlich­keit, die Vielfalt an Funk­tionen und auch die Preise unterscheiden sich deutlich – der Vergleich lohnt sich. Das güns­tigste Angebot in unserem Home­page-Baukasten-Vergleich kostet im ersten Jahr nur 43 Euro. Aber: Im zweiten Jahr wird es oft deutlich teurer. Mit dem richtigen System können Sie also auf Dauer viel Geld sparen.

Warum sich der Home­page-Baukasten-Vergleich für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Die Tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für 16 Anbieter von Home­page-Baukasten-Systemen, darunter Ionos, Jimdo, Strato, Web.de und Wix. Acht sind gut, sieben befriedigend und einer ist mangelhaft. Kosten im ersten Jahr: zwischen 43 Euro und 257 Euro. Der beste Home­page-Baukasten für Sie Wir sagen, welche Systeme einfach zu bedienen sind und besonders viele Funk­tionen haben. Mit unserem Vergleich finden Sie Ihren persönlichen Testsieger – den Home­page-Baukasten, der am besten zu Ihren Anforderungen passt. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 02/24 zum Download.

Home­page-Baukästen im Vergleich Alle geprüften Baukästen im Test bieten vorgefertigte Bausteine und Seiten-Layouts, mit denen sich Anwender und Anwende­rinnen ihre Home­page zusammen­stellen können. Doch es gibt Unterschiede. Fünf Baukästen für Home­pages nutzen künst­liche Intelligenz (KI) beim Aufbau der Webseite: Der Nutzer gibt einige Informationen ein und das Programm macht daraus erste Text­vorschläge. Tipp: Sie können die Tabelle nach Anbietern filtern, die diese KI-Funktion haben.

Mit Website-Baukasten die eigene Webseite erstellen Die Home­page-Baukästen im Test haben unterschiedlich viele Funk­tionen: Die Noten gehen in diesem Prüf­punkt von Sehr gut bis Mangelhaft. Vier Anbieter im Test stellen zum Beispiel kein eigenes Bauteil für einen Shop bereit. Hier müssen die entsprechenden Funk­tionen von anderswo hinzugebucht werden. Darauf sollte achten, wer eine Internetseite mit integriertem Online-Shop erstellen will. Viele Anbieter bieten die Möglich­keit, einfache Home­pages auch kostenlos zu erstellen und zu veröffent­lichen. Doch Extras wie Wunsch-Domains und Shop-Funk­tionalität kosten. Tipp: Sie können schon vor dem Frei­schalten alle von uns geprüften Homepage-Baukasten-Systeme sehen.

Acht Anbieter mit Sitz in Deutsch­land Die getesteten Anbieter kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern: Die Branchengröße Wix stammt zum Beispiel aus Israel, Strikingly aus China und Godaddy aus den USA. Acht Anbieter haben ihren Firmensitz in Deutsch­land, darunter bekannte Namen wie Strato und Web.de. Vorteil: Daten­schutz­erklärung und allgemeine Geschäfts­bedingungen (AGB) liegen auf Deutsch vor – was nicht bei allen Anbietern im Test der Fall ist. Das spielt auch insofern eine Rolle, als viele Firmen aus unserem Vergleich Mängel in den AGB oder beim Daten­schutz aufweisen.