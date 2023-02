Seit Beginn der Pandemie arbeiten viele Beschäftigte teil­weise oder ganz von zu Hause. Die Home­office-Pauschale soll typische Mehr­kosten abgelten. So funk­tioniert sie.

Das etwas andere Arbeits­zimmer. Auch wer so arbeitet, kann sich vom Finanz­amt Geld zurück­holen. © Oliver Rossi

Kosten für Miete, Strom, Heizung Viele Berufs­tätige arbeiten von zu Hause aus. Fehlt es am Arbeits­zimmer, erledigen sie ihre Aufgaben zwischen Kindern und Haustieren im Wohn- oder Schlaf­zimmer oder am Küchentisch. Lange hat das Finanz­amt das steuerlich ignoriert. Doch mit der Pandemie und dem damit oft einhergehenden beruflichen Haus­arrest hat der Staat eine neue Regelung geschaffen: die Home­office-Pauschale. Sie soll Berufs­tätigen pauschal die Mehr­kosten ausgleichen, die ihnen durch die Arbeit in den eigenen vier Wänden entstanden sind, etwa Miete, Strom, Heizung und Reinigung. Tipp: Welche steuerlichen Regeln sonst noch für die Heim­arbeit gelten, steht in unserem Special Homeoffice und häusliches Arbeitszimmer.

Das sollten Sie wissen Die 2020 einge­führte Home­office-Pauschale wurde entfristet und gibt es nun dauer­haft.

Die Pauschale gilt für alle Berufs­tätigen – egal, ob angestellt oder selbst­ständig. Auch für jeden Ehepartner einzeln.

– egal, ob angestellt oder selbst­ständig. Auch für jeden Ehepartner einzeln. Ihre Angaben machen Sie in der Anlage N Ihrer Steuererklärung.

Ihrer Steuererklärung. Die Pauschale zählt zu den Werbungskosten. Sie sparen erst Steuern, wenn Sie im Jahr mit all Ihren beruflichen Ausgaben den Werbungs­kosten-Pausch­betrag über­springen. Dieser lag 2022 bei 1 200 Euro, im Jahr 2023 beträgt er 1 230 Euro.

In Ihrer Steuererklärung 2022 rechnen Sie je 5 Euro für bis zu 120 Home­office-Tagen ab, in der Steuererklärung 2023 machen Sie jeweils 6 Euro an bis zu 210 Tagen geltend.

Home­office-Pauschale kompensiert Mehr­kosten Auf ein Plus bei der Steuererklärung dürfen die meisten nicht auto­matisch hoffen. Die Home­office-Pauschale gibt es nämlich nicht zusätzlich zum Werbungs­kosten-Pausch­betrag. Diesen zieht das Finanz­amt ohnehin auto­matisch für berufliche Kosten ab. Ihr Einkommen rechnen also nur Angestellte klein, die mit Home­office-Pauschale plus weiteren Werbungs­kosten, etwa für Computer, Handy oder Drucker über 1 230 Euro (2022 noch 1 200 Euro) kommen. Die Home­office-Pauschale soll den Wegfall der Entfernungs­pauschale für tägliche Fahrten ins Büro ausgleichen. Für die Steuer­jahre 2020 bis 2022 gibt es 5 Euro pro Tag im Home­office. Mit 120 Tagen ist der Höchst­betrag von 600 Euro aber erreicht. Ab dem Steuer­jahr 2023 ist mehr drin: Pro Tag im Home­office lassen sich 6 Euro abrechnen, das Finanz­amt akzeptiert maximal 210 Tage. Der Höchst­betrag liegt somit bei 1 260 Euro. Positiv: Wer die Home­office-Pauschale ausreizt, knackt nun allein damit den Werbungs­kosten-Pausch­betrag von 1 230 Euro.

Steuererklärung: Pauschale hier eintragen In den Steuerformularen für 2020 gibt es noch keine eigene Zeile für die Home­office-Pauschale. Angestellte tragen daher ihre Arbeits­tage daheim in die Zeile 47 in Anlage N unter „Weitere Werbungs­kosten“ ein, etwa so: „Home­office-Pauschale für 95 Tage, 475 Euro“. Wer seine Erklärung online über Elster.de – das Portal der Finanz­verwaltung – abgibt, erhält über der Zeile einen Hinweis. Ab dem Steuer­jahr 2021 gibt es in den Erklärungs­formularen dann in Anlage N mit Zeile 45 eine Extra­stelle. Hier muss nur die Zahl der Home­office-Tage angegeben werden. Das Finanz­amt errechnet, wie hoch die Pauschale ausfällt.