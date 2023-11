Bauklötze, Puzzles, Nach­zieh- und Schiebefiguren − die Stiftung Warentest hat Holz­spielsachen für Ein- bis Dreijäh­rige zahlreichen Sicher­heits­test unterzogen. Können sich verschluck­bare Kleinteile lösen, sind die Spielsachen leicht entflamm­bar, enthalten sie Schad­stoffe? Außerdem prüften wir, wie es um die Arbeits­bedingungen und den Umwelt­schutz in den Produktions­stätten der Holz­spielzeuge im Test steht.

Der Vergleich lohnt sich. Nach mehr als 200 Belastungs­tests und 1 000 chemischen Prüfungen stand fest: Zehn Holz­spielsachen für Klein­kinder empfehlen wir als sicher. Von fünf raten wir hingegen ab. Das Test­ergebnis für die Unter­nehmens­ver­antwortung fällt ebenfalls gemischt aus: Sechs Anbieter zeigten kein sozial-ökologisches Engagement und kassierten ein Mangelhaft. Andere Unternehmen über­zeugten, etwa eins, das in Deutsch­land produziert. Die besten Arbeits­bedingungen bot eine asiatische Spiel­zeugfirma.

Sicheres Holz­spielzeug kann nicht nur günstig, sondern auch fair hergestellt sein. Sie können die Test­ergeb­nisse nach Anbietern, Preisen und Noten filtern. So können Sie mit wenigen Klicks sehen, welches Spielzeug sicher und preis­wert ist, und über­dies, ob sich der Anbieter für Arbeits­bedingungen und Umwelt­schutz in der Produktion engagiert.

Spielzeug für die Kleinsten muss hohen Sicher­heits­anforderungen genügen. So dürfen sich zum Beispiel keine Kleinteile lösen. Kinder könnten sie verschlu­cken, im schlimmsten Fall daran ersti­cken. Unsicher kann ein Spielzeug auch aufgrund von Schad­stoffen sein. Sie entfalten ihre gesund­heits­gefähr­dende Wirkung oft erst nach Jahren. Kinder atmen die Substanzen ein und nehmen sie über Mund und Haut auf, während sie am Spielzeug lutschen, knabbern oder es einfach nur anfassen. Ob ein Spielzeug mit gesund­heits­gefähr­denden oder umwelt­schädlichen Stoffen belastet ist, kann man ihm nicht ansehen und nur selten riechen.

PAK, Form­aldehyd, kritische Farb­mittel, Weichmacher

Im Test fanden wir Schad­stoffe in Lacken, Sperr­holz oder Textil – etwa poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffen (PAK) und Form­aldehyd. Vier Produkte sind wegen Schad­stoffen mangelhaft, eins ausreichend. In zwei von ihnen wiesen wir kritische Mengen an krebs­erzeugenden beziehungs­weise krebs­verdächtigen Stoffen nach, die sich aus bestimmten Azofarb­stoffen abspalten können. Ein anderes Produkt gar nicht verkauft werden dürfen. Es enthält einen Weichmacher in einer Konzentration, der für dieses Spielzeug nach EU-Recht verboten ist. Diesen Funden zum Trotz: Immerhin 10 von 15 Holz­spielsachen im Test beweisen, dass es ohne Schad­stoff­probleme geht.