Benutzte Lappen nicht in den Müll­eimer werfen

Das auch in Deutsch­land erhältliche Leinöl-Pflegeöl von Bio-Pin zeigte diese Reaktion am schnellsten. Ähnlich empfindlich sind Eukalyptus-Öl von Bondex, Pflegeöl Natur von Woca sowie Holzöl plus Lärche von Hornbach. Sicherer ist Alpina Premium Holzöl, bei ihm ist eine Selbst­entzündung unwahr­scheinlich. In der Schweiz war es zu Bränden gekommen, nachdem Nutzer die mit Politur getränkten Lappen in Müll­eimer geworfen hatten.

Tipp: Um das zu verhindern, sollten Sie benutzte Lappen in Wasser tränken und in einem nicht brenn­baren, verschließ­baren Behälter aufbewahren. Vor dem Wegwerfen erneut in Wasser tauchen und dann im Freien trocknen.