Historischer Test Nr. 25 (Februar 1967): Sekt und Champagner – Es ist nicht alles gut, was perlt

Kein Sekt war sehr gut! Nur elf von 66 Marken erreichten die für eine gute Qualität erforderliche Punkt­zahl. Die meisten, nämlich 41 Sekte, gehören zur mitt­leren Qualität; 13 Marken sind von geringer Qualität und eine sogar mangelhaft. Eine gründliche chemische Prüfung ging der Sinnen­prüfung voraus. Dabei sollte fest­gestellt werden, ob die Sekte den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Aus den Ergeb­nissen der chemischen Unter­suchungen lassen sich jedoch keine wissenschaftlich vertret­baren Aussagen über die geschmack­liche Qualität eines Sektes machen. Die Sinnen­prüfung muß deshalb wichtigste Grund­lage jedes Sekttests sein. Chemisch geprüft wurde unter anderem der Gehalt an Alkohol, Zucker, Gesamt­säure, Weinsäure, flüchtiger Säure, Milchsäure, Zitronensäure, schwef­liger Säure, Natrium, Kalium, Calcium, Eisen und Sorbit. Außerdem das Vorhandensein von Konservierungs­mitteln, der Kohlensäure­druck und der Gehalt an Kohlen­dioxyd.“

Champagner, Sekt & Co

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Champagner, Sekt, Prosecco und Cava? Kann man Spritziges auch zu Pute & Gans trinken? Was ist das Geheimnis von Champagner-Sauerkraut? Und: Woran erkennt man eigentlich guten Schaum­wein? All diese Fragen beant­wortet unser Special Champagner, Sekt & Co.