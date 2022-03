Hilfe für Geflüchtete Die Menschen der Ukraine unterstützen

Kostenlose Telefonate in die Ukraine. Zumindest eine kleinere Sorge wurde denjenigen, genommen, die um ihre Freunde und Verwandten in der Ukraine bangen: die Sorge vor ausufernden Tele­kommunikations­rechnungen. Die meisten deutschen Telefonanbieter bieten wegen des Krieges kostenlose Telefonate und SMS in die Ukraine an. Im Fest­netz und im Mobil­funk­netz. Auch das Roaming vor Ort ist bei zahlreichen Anbietern derzeit umsonst. Dazu gehören:

Deutsche Telekom

Vodafone

Telefónica (O 2 )

) Dril­lisch 1&1 und viele Discounter-Tarife

Pyur

NetCologne

M-net

EWE

SIM-Karten für Geflüchtete. Die Telekom verteilt in ihren Telekom-Shops kostenlose SIM-Karten an Menschen aus der Ukraine. Mit ihnen können die Geflüchteten unbe­grenzt telefonieren und haben auch eine unbe­grenzte Daten­nutzung. Zwecks Legitimation sei die Vorlage von gültigen ukrai­nischen Ausweisdokumenten Voraus­setzung. Die Telekom weist darauf hin, dass in den Shops keine größeren Gruppen bedient werden können. Diese werden auch weiterhin über eine Vielzahl von Hilfs­organisationen ausgestattet, die von der Telekom zentral mit SIM-Karten beliefert werden. Mehr Infos bei der Telekom auch in ukrainischer Sprache.

Vodafone bietet Flücht­lings­heimen kostenlose SIM-Karten an, O2 (telefonica) stellt ebenfalls eine begrenzte Anzahl an SIM-Karten zur Verfügung, spricht sich dabei mit öffent­lichen Stellen und großen Hilfs­bünd­nissen ab.