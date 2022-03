Hilfe für Geflüchtete Die Menschen der Ukraine unterstützen

Bislang sind schät­zungs­weise 150 000 Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutsch­land gekommen. Wahr­scheinlich sind es sogar noch mehr – denn erfasst werden nur diejenigen, die sich bereits registriert haben. Und täglich kommen weitere Sonderzüge, Busse und Autos mit Geflüchteten an. Hilfs­organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz und die Caritas, aber auch regionale Initiativen versuchen, die Spenden und Hilfs­angebote über­all in Deutsch­land, vor allem aber auch in Städten wie Berlin, Hamburg, München zu koor­dinieren. Denn dort kommen die meisten Menschen aus der Ukraine derzeit an.

Geld­spende besser als Sach­spende

Große Hilfs­bereitschaft. „Es ist über­wältigend zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesell­schaft in Deutsch­land auf allen Ebenen zu helfen bereit ist“, sagt Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Auch wenn viele Menschen am liebsten Dinge des täglichen Bedarfs an Bedürftige weitergeben möchten: Im Moment ist es am sinn­vollsten, Geld zu spenden.

Geld­spenden. Dafür plädiert auch das Aktions­bündnis Deutsch­land hilft, in dem sich mehrere wohl­tätige Organisationen zusammen­geschlossen haben. „Geld­spenden helfen unseren Bündnis­organisationen daher, die Hilfe so zu gestalten, dass sie sich nach dem tatsäch­lichen Bedarf der Menschen richtet und Hilfs­güter direkt im Land oder angrenzenden Regionen zu beschaffen“ sagt Manuela Roßbach, Vorständin von „Aktion Deutsch­land Hilft“. Die Bündnis­organisationen haben jahr­zehnte­lange Erfahrung in der Beschaffung und Verteilung von Hilfs­gütern und tauschen sich auch in der Ukraine mit Behörden und Part­ner­organisationen aus, um die konkreten Bedarfe zu ermitteln. Geld­spenden ermöglichen den Hilfs­organisationen, flexibel auf die jeweiligen Bedürf­nisse vor Ort zu reagieren.

Dafür ist das Geld. Von dem Geld werden nach Angaben des DRK aktuell etwa Feld­betten, Isomatten, Hygienepakete, Baby­windeln und Power­banks zum Aufladen von Handys ange­schafft. Aber auch Baby­nahrung, Lebens­mittel und Medikamente werden mit Hilfe der Spenden besorgt.

Sach­spenden. Wer Sach­spenden abgeben möchte, sollte sich zunächst bei Hilfs­organisationen und -initiativen am Wohn­ort erkundigen, ob aktuell etwas gebraucht wird und wenn ja, was genau. Oft gibt es auf den Internet­seiten der Verbände entsprechende Listen, die immer aktuell gehalten werden. Wichtig: Nicht abge­stimmte Sach­spenden erschweren die humanitäre Arbeit. Die Lieferungen füllen Lagerhäuser oder Trans­port­mittel und beschäftigen Helfe­rinnen und Helfer mit dem Sortieren – dabei ist ihr Einsatz an anderer Stelle wichtiger.